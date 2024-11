MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Nathalie Morin, présidente et cheffe de la direction de Polystyvert, démarre une série de rencontres stratégiques en Europe avec des partenaires et investisseurs pour accélérer la stratégie de croissance de l'entreprise, spécialisée dans le recyclage par dissolution et l'économie circulaire des plastiques styréniques.

Ces rencontres visent à familiariser les partenaires de la chaîne de valeur avec l'approche innovante de recyclage par dissolution pour intégrer de la résine recyclée purifiée et sécuritaire dans la production manufacturière. Des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, l'emballage, l'industrie pharmaceutique et la fabrication de jouets peuvent ainsi réduire leur empreinte environnementale. La technologie de recyclage par dissolution de Polystyvert est particulièrement adaptée aux plastiques styréniques comme le polystyrène et l'ABS, souvent difficiles à recycler en raison des contaminants. La technologie de Polystyvert a d'ailleurs été reconnue pour sa capacité à éliminer les retardateurs de flamme dans les déchets plastiques par la Convention de Bâle.

De plus, des réunions avec des investisseurs exposeront les occasions d'investissement dans la première usine commerciale de Montréal, au Québec, capable de traiter 11 000 tonnes de déchets de polystyrène par an. Un consortium a été formé pour optimiser la gestion des déchets de polystyrène à travers la chaîne logistique, de la collecte au recyclage, contribuant ainsi à réduire les déchets envoyés en décharge et à l'incinération.

« Polystyvert est en phase active de commercialisation. Notre technologie de dissolution est la plus avancée sur le marché. Il y a de belles occasions pour des partenaires qui veulent être des chefs de file en développement durable dans leur industrie ou des investisseurs à la recherche de solutions matures. Nous avons un portfolio d'applications brevetées dans le domaine du recyclage innovant des déchets plastiques, prêtes à se déployer dès aujourd'hui, et avec un fort potentiel de croissance à court terme. »

- Nathalie Morin, présidente et cheffe de la direction, Polystyvert

Atteinte d'un jalon majeur avec le recyclage de résine d'ABS aux spécifications de l'industrie

Aussi, le pilote de recyclage par dissolution d'ABS, un plastique thermoformé utilisé dans l'automobile, l'électronique et les jouets notamment, a déjà atteint un jalon important, en démontrant que la technologie de Polystyvert peut produire une résine recyclée rencontrant les spécifications de ces industries et ayant passé avec brio les analyses d'un producteur d'ABS de renommée internationale.

« Après seulement neuf mois d'activités, ce pilote a fait la démonstration que notre expertise en recyclage par dissolution, acquise pendant une décennie sur les déchets de polystyrène, peut s'appliquer en accéléré à d'autres plastiques, grâce au savoir-faire de nos équipes », a renchéri Mme Morin.

Des défis importants malgré le succès technologique

Même si la technologie de Polystyvert est la plus avancée sur le marché et qu'elle est prête à la commercialisation, plusieurs défis de taille demeurent. Les prochains mois seront cruciaux pour consolider la position de leadership de l'entreprise.

« La conjoncture économique représente un défi pour toutes les entreprises de technologies propres. Une première usine commerciale est un incontournable pour démontrer la technologie à l'échelle. C'est notre tremplin vers la vente de licences à l'étranger. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui le message aux gouvernements du Québec et du Canada qu'il faut continuer de nous soutenir pour cette dernière étape, afin de garder la propriété de l'entreprise au Québec et au Canada et devenir un champion technologique innovant dans la lutte aux déchets plastiques et la décarbonation de l'industrie », insiste Mme Morin.

De nombreux projets à venir

Dans les prochaines semaines, Polystyvert présentera sa technologie de dissolution lors de quatre conférences prestigieuses en Europe et aux États-Unis. Aussi, un exercice de refonte de l'image de marque est en cours pour appuyer l'élargissement de l'application de cette technologie à d'autres plastiques et renforcer son positionnement sur le marché. De plus, face à la demande croissante en plastique recyclé certifié de grade alimentaire, Polystyvert fait des démarches pour l'obtention d'une lettre de non-objection de la FDA, qui permettra d'intégrer des matériaux recyclés dans la chaîne d'emballages alimentaires.

À propos de Polystyvert

Fondée en 2011, Polystyvert est une entreprise montréalaise de technologies propres qui révolutionne le recyclage des plastiques en mettant en place une économie circulaire. Grâce à son procédé unique de recyclage par dissolution et de purification à basse température et basse pression, Polystyvert peut recycler et purifier les déchets plastiques qui sont généralement considérés comme non recyclables en raison de leur forte contamination. Le résultat est une matière première recyclée d'une pureté inégalée qui peut remplacer les plastiques vierges tout en réduisant les GES jusqu'à 90 % de façon économique, répondant aux besoins de nombreux secteurs.

Polystyvert offre la boucle de recyclage la plus courte de recyclage du polystyrène et de l'ABS, au service d'industries telles que l'emballage, la construction, l'électronique, l'automobile et les jouets. La technologie est protégée par plus de 40 brevets dans 17 pays.

SOURCE Polystyvert Inc.

