ST-SÉBASTIEN-DE-FRONTENAC, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Polycor annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès la vente précédemment annoncée de son activité en France à HBI (société mère de Iribarren Pierres Naturelles).

« Cette vente représente une étape importante dans l'évolution de notre groupe. Elle nous permettra de nous concentrer sur nos activités en Amérique du Nord tout en assurant un avenir solide à l'activité cédée, » a déclaré Anthony Pagano, PDG de Polycor Inc.

À propos de Polycor

Polycor est un leader mondial dans l'industrie de la pierre naturelle. Fondée à Québec en 1987, Polycor emploie plus de 900 personnes au Canada et aux États-Unis.

