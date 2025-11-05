SAINT-SÉBASTIEN-DE-FRONTENAC, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Polycor a annoncé aujourd'hui avoir reçu une offre définitive pour la vente de son activité en France à HBI (société mère de Iribarren Pierre Naturelles), une entreprise familiale fondée en 1976 et désormais acteur majeur dans l'industrie de la pierre naturelle en France. Sujette à certaines approbations, Polycor anticipe que la réalisation définitive de l'opération pourrait avoir lieu au cours du 4ième trimestre 2025.

Les détails de la transaction proposée ont été divulgués dans un communiqué de presse distinct publié plus tôt dans la journée en France.

« Nous serions heureux de céder la propriété de nos actifs uniques et historiquement importants en France à HBI et à son fondateur Bertrand Iribarren, qui ont une longue expérience dans l'industrie de la pierre naturelle en France. La cession de nos activités en France permettrait à Polycor de se concentrer davantage sur l'Amérique du Nord, où nous voyons de nombreuses opportunités de croissance, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions », a déclaré Anthony Pagano, PDG de Polycor.

À propos de Polycor

Polycor est un leader mondial dans l'industrie de la pierre naturelle. Fondée à Québec en 1987, Polycor emploie plus de 1 000 personnes au Canada, aux États-Unis et en France. Sa réputation mondiale repose sur un grand héritage de travail de la pierre sur des monuments historiques et des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Polycor et suivez l'entreprise sur ses différents réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn et Instagram.

Pour plus d'informations : [email protected]