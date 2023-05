Politique québécoise de la jeunesse 2023 -Le gouvernement du Québec tiendra une vaste consultation en vue du renouvellement du Plan d'action jeunesse

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent la tenue d'une consultation publique en vue du renouvellement du Plan d'action jeunesse. Celle-ci se tiendra dans l'ensemble des régions et des territoires du Québec, dès l'automne 2023.

Portée par le Secrétariat à la jeunesse, cette consultation permettra de recueillir les besoins, les ambitions et les préoccupations des jeunes, des organismes jeunesse, des ministères et des chercheurs à travers le Québec sur la base des sept axes d'intervention suivants: la culture, l'environnement, l'emploi, l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation et la citoyenneté. La jeunesse québécoise ayant à relever de grands défis, ce sera l'occasion d'écouter et d'alimenter la réflexion entourant la mise en place d'initiatives et d'actions structurantes qui sauront répondre aux objectifs poursuivis dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Citations

« Je suis heureux de pouvoir offrir aux jeunes et aux partenaires de partout à travers le Québec une occasion de s'exprimer, dès cet automne, sur leurs enjeux et leurs besoins. J'ai confiance qu'ensemble nous pourrons identifier des voies qui nous donneront l'occasion de maximiser l'impact des actions portées par les jeunes et pour les jeunes ceci afin qu'ils façonnent le Québec d'aujourd'hui et de demain ».

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Écouter le milieu et les jeunes en ce qui a trait à leur avenir est un incontournable pour notre gouvernement. J'ai déjà très hâte d'aller à leur rencontre, notamment avec le ministre, pour en apprendre davantage sur leurs rêves et leurs ambitions. Cela nous guidera dans la mise en place d'actions concrètes qui donneront une impulsion à la jeunesse québécoise ».

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388