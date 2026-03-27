Politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne - Des bonnes idées… en contradiction complètes avec les décisions passées de la CAQ !

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) retrouve plusieurs de ses propositions dans la nouvelle Politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne présentée ce matin par le gouvernement. Par exemple, la revalorisation des CLSC - que la CSN revendique depuis des années - pour en faire de véritables points d'ancrage des soins et services et des portes d'entrée toutes désignées pour favoriser l'accès à l'ensemble de la population aux soins et services requis.

La CSN aurait souhaité que le gouvernement en profite pour faire le ménage dans la courtepointe d'acteurs, souvent privés, qui constituent la première ligne. D'ailleurs, dans cette politique, on peut lire que « les données probantes démontrent que le développement de l'offre privée n'améliore pas l'accès aux soins et que ces services ne sont pas plus efficients que ceux offerts sans frais pour les usagers dans les milieux financés par le gouvernement ».

Cette nouvelle politique vient confirmer l'échec des GMF comme porte d'entrée du réseau. Le gouvernement aurait pu aller plus loin pour améliorer les services à la population, notamment en interdisant aux médecins de pratiquer au privé comme d'autres provinces canadiennes ont choisi de le faire et en rapatriant les omnipraticiens en CLSC, dans le réseau public.

Dans sa politique, le gouvernement relève des problèmes importants liés à la rémunération à l'acte des médecins. Rappelons que la CSN revendique une révision globale du mode de rémunération. La CSN partage la vision d'un accès à la première ligne qui ne passe pas obligatoirement par les médecins. La politique actuelle n'est pas assez explicite quant au renforcement de la collaboration interprofessionnelle, clé de voûte d'une amélioration systémique.

La CSN note que la politique vise une décentralisation réelle vers les CLSC, ce qui est fort souhaitable. Cependant, il faut bien noter que le gouvernement agit dans le sens inverse depuis des années, notamment avec la création de Santé Québec.

« Depuis des années nous plaidons pour la décentralisation. Il est certain que le gouvernement pourra compter sur la collaboration de la CSN pour atteindre cet objectif, réagit sa présidente, Caroline Senneville. Nous demeurons sceptiques quant à la capacité de Santé Québec de relever véritablement ce défi de décentralisation, mais il faut souligner le virage politique que la CAQ semble vouloir emprunter. »

« Ce qui manque le plus dans cette politique, ce sont des signaux clairs qu'on va construire nos capacités publiques de répondre aux besoins, ajoute le président de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Réjean Leclerc. Pour vraiment atteindre les objectifs de cette politique, il faudra nécessairement procéder à la déprivatisation et ramener, dans le secteur public, des soins et des services qui ont été livrés au marché au fil des dernières décennies de réformes et de compressions budgétaires. Nous aurons le gouvernement à l'œil pour nous assurer que cette politique ne permette pas de faire du profit sur la maladie. »

La présidente de la Fédération des professionnèle-CSN, Jessica Goldshleger, rappelle que ce sera un énorme défi pour Santé Québec de réussir ce virage dans un contexte de resserrement du financement du réseau. « Sur papier, en théorie, ce qui nous est présenté ce matin peut vraiment améliorer les choses. Cependant, certaines de ces orientations vont tellement à contresens des récentes décisions prises par la CAQ, que nous devrons demeurer vigilants. Le diable est dans les détails, alors nous avons hâte de voir comment ces objectifs louables se concrétiseront sur le terrain et nous espérons que Santé Québec nous consultera à ce sujet. »

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 260 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente près de 11 000 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale et de l'action communautaire, ainsi que dans le secteur privé.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN 514 605-0757 ou [email protected]