Politique de soutien à domicile - La FIQ salue l'investissement en soins à domicile et appelle à la reconnaissance des professionnelles en soins

QUÉBEC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ salue la Politique nationale de soutien à domicile « Mieux chez soi », qui positionne les Centres locaux de services communautaires (CLSC) comme la porte d'entrée principale pour l'évaluation globale des personnes en perte d'autonomie. Les CLSC sont les mieux placés pour assurer la continuité des soins et des services, grâce à leur mission intégrant la santé physique, mentale et sociale, ainsi qu'une responsabilité populationnelle sur leur territoire.

Toutefois, la FIQ insiste sur un point central : la revalorisation des CLSC ne pourra se traduire concrètement que si un nombre suffisant de professionnelles en soins est présent et que leur expertise est pleinement mobilisée. « Les CLSC doivent disposer des professionnelles en soins nécessaires pour assurer une prise en charge complète et sécuritaire des patient-e-s, tout en respectant leurs champs de compétences et leur expertise », souligne Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Par le passé, la FIQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont mené un projet sur les ratios en soutien à domicile. Ce projet a démontré qu'il est possible d'optimiser le temps des professionnelles en soins : 80 % peut être consacré aux patient-e-s et 20 % aux tâches administratives. « Grâce à cette approche, le temps réellement consacré aux patient-e-s a pu être augmenté, améliorant directement la qualité des soins à domicile tout en réduisant la charge administrative », ajoute Mme Bouchard.

En outre, la FIQ s'interroge sur la répartition du nouveau budget annoncé pour le soutien à domicile : quelle part sera réellement consacrée à l'embauche et à la présence accrue de professionnelles en soins dans les CLSC ? Pour la fédération, cet investissement est essentiel pour garantir la qualité et la sécurité des soins et pour produire des résultats concrets pour les patient-e-s.

« Valoriser les CLSC, c'est reconnaître le rôle central des professionnelles en soins qui y travaillent, leur expertise et leur contribution indispensable à la continuité des soins ainsi qu'au maintien et à la restauration de la santé de la population. Sans elles, aucune politique de soutien à domicile ne pourra atteindre ses objectifs », conclut la présidente.

Créée en 1987, la FIQ représente près de 90 000 professionnelles en soins (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques) qui travaillent dans les établissements de santé à travers le Québec. Organisation féministe composée à près de 90 % de femmes, la FIQ se consacre à la défense des droits de ses membres, tout en veillant à la qualité des soins offerts à la population et à la pérennité du réseau public de santé.

