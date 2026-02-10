Projet de loi n°15 - La FIQ salue les avancées et presse le gouvernement d'aller plus loin

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ estime que la réforme du système professionnel doit dès maintenant favoriser une plus grande autonomie des professionnelles en soins, afin d'améliorer l'accès de la population aux soins. Pour la FIQ, le projet de loi n°15 représente une occasion rare de transformer durablement l'organisation des soins au Québec. Elle invite donc le législateur et les instances concernées à adopter une approche plus large, plus rapide et plus inclusive afin de reconnaître pleinement les compétences des professionnelles en soins et de répondre aux besoins croissants de la population.

C'est dans cette perspective que la FIQ présente aujourd'hui son mémoire à la Commission de la santé et des services sociaux concernant ce projet de loi, lequel vise à moderniser le système professionnel en santé et en services sociaux en allégeant les processus réglementaires et en élargissant certaines pratiques professionnelles. « Plusieurs avancées prévues dépendent encore de règlements à venir. Si on n'est pas plus ambitieux et cohérent dès maintenant, ça risque d'en limiter sérieusement la portée », prévient Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

La Fédération déplore aussi que plusieurs professions essentielles soient totalement absentes du projet de loi, notamment les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques, alors qu'elles jouent un rôle crucial dans la continuité des soins et que leur potentiel demeure largement sous-utilisé.

« Permettre à ces professionnelles de déployer pleinement leurs compétences dans tous les milieux, de prendre de nouvelles responsabilités quand c'est pertinent et de faire évoluer officiellement leur pratique, c'est essentiel pour améliorer l'efficacité du réseau, réduire les délais et renforcer la première ligne. Il est aussi urgent d'encadrer la pratique des perfusionnistes cliniques, une profession rare dont la pénurie a déjà des impacts graves sur les patient-e-s », soulève la leader syndicale.

La FIQ juge nécessaire de moderniser plus rapidement les processus réglementaires des ordres professionnels, notamment ceux liés à l'évolution de la pratique, tout en assurant une consultation adéquate des organisations représentant les professionnelles concernées. Elle rappelle qu'un mécanisme accéléré d'approbation est indispensable pour éviter des délais freinant la mise en œuvre de solutions attendues dans les milieux de soins.

« Le projet de loi n° 15 va dans la bonne direction, mais il ne faut surtout pas en faire une occasion manquée. Les professionnelles en soins sont prêtes et formées pour en faire plus, dès maintenant. Le gouvernement doit saisir cette chance pour améliorer rapidement l'accès aux soins. Ça passe par un réel élargissement des champs d'exercice pour toutes les professionnelles, pas juste pour quelques groupes ciblés », affirme Julie Bouchard.

« Chaque jour, nos membres voient les effets des limites actuelles : des soins retardés, des équipes épuisées, des patient-e-s qui doivent multiplier les démarches. Les solutions existent, et il faut avoir le courage de les appliquer dès l'adoption du projet de loi. On a toutes et tous de fortes chances de croiser une professionnelle en soins au cours de notre vie. Imaginez si elle pouvait intervenir plus rapidement… c'est une consultation de moins, un passage aux urgences évité, et un réseau qui respire un peu mieux », conclut la présidente.

À propos de la FIQ

Créée en 1987, la FIQ représente près de 90 000 professionnelles en soins (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques) qui travaillent dans les établissements de santé à travers le Québec. Organisation féministe composée à près de 90 % de femmes, la FIQ se consacre à la défense des droits de ses membres, tout en veillant à la qualité des soins offerts à la population et à la pérennité du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements : Philippe Desjardins, conseiller aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, Cellulaire : 581 995-0762, [email protected]