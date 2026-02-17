Des organisations syndicales sensibilisent les partis de l'opposition lors d'une journée de lobbyisme

Des solutions pour le réseau de la santé et des services sociaux

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Alors que le réseau de la santé et des services sociaux ne cesse de se dégrader et peine à offrir des soins et des services de qualité, les organisations syndicales présentes dans ce même réseau unissent aujourd'hui leurs voix lors d'une journée de lobbyisme. Elles seront présentes dans les murs de l'Assemblée nationale afin de rencontrer les partis de l'opposition pour leur proposer des solutions porteuses pour un réseau public, gratuit et universel.

Quatre grands thèmes à l'ordre du jour

Les organisations syndicales exposeront à certain-e-s élu-e-s des groupes d'opposition leurs pistes de solutions à mettre en place sur quatre thèmes précis : la décentralisation et la valorisation des CLSC, le soutien à domicile, l'assurance médicaments publique universelle et la souveraineté numérique. « Préoccupées par les lois et les orientations politiques ayant des conséquences directes sur les conditions de travail et d'exercice de nos membres de même que sur la dispensation des soins et services à la population, nos organisations entreprennent cette démarche qui se veut constructive. Ça fait près de trois ans que nous travaillons ensemble sur une base régulière. Représentant une multitude de travailleur‑euse‑s du réseau qui sont issu-e-s de domaines variés, nous avons fait le choix d'unir nos forces afin de ramer dans le même sens et porter la voix des membres et, ultimement, celles des patient-e-s », de déclarer Émilie Charbonneau, 1ère vice-présidente de l'APTS, David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN, Luc Beauregard, secrétaire‑trésorier de la CSQ, Déreck Cyr, président de la FSQ-CSQ, Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN, Marie-Michèle Doiron, vice-présidente de la FP-CSN, Françoise Ramel, vice-présidente de la FIQ, Sonia Bureau, présidente par intérim du CPAS-SCFP, Martin Trudel,

Changer la recette

Pour les organisations syndicales, un constat d'échec se dégage des réformes successives imposées au réseau de la santé et des services sociaux depuis des dizaines d'années : l'accès aux soins et services pour la population ne s'est jamais amélioré. « Alors que le Québec est plongé dans une instabilité politique et que les élections provinciales se pointent à l'horizon, nous sommes d'avis que le moment était tout désigné pour rappeler aux parlementaires qu'il est grand temps de changer la recette. On ne peut pas penser utiliser, année après année, les mêmes ingrédients et espérer un résultat différent. Écouter les propositions de celles et ceux qui sont au cœur de ce réseau, voilà la seule et unique voie pour espérer réellement renverser la vapeur », de poursuivre les porte-parole.

Les organisations syndicales déplorent que ni la voix des citoyen-ne-s ni celles des travailleur‑euse‑s ne sont prises en compte actuellement par le gouvernement. L'offre de soins et de services, les listes d'attente, les problèmes de pénurie de main‑d'œuvre doivent revenir au cœur des priorités. « À cela s'ajoute la centralisation accrue qui éloigne la prise de décisions, l'insuffisance des mécanismes de reddition de compte pour les décideur-eure-s et l'ouverture de plus en plus grande au privé. Profondément attachées au réseau public de la santé et des services sociaux, c'est dans cet état d'esprit que nos organisations réitéreront aujourd'hui aux parlementaires l'importance d'être à l'écoute de solutions qui pourraient grandement améliorer le réseau ».

