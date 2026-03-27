POLITIQUE DE PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ : LES CHIROPRATICIENS DOIVENT ÊTRE MIEUX INTÉGRÉS

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) réagit favorablement aux orientations dévoilées dans la toute première politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne.

« La politique dévoilée reconnaît avec justesse que l'interdisciplinarité est au cœur d'un réseau de première ligne fort, accessible et durable. Nous sommes convaincus que chaque professionnel doit pouvoir exercer pleinement dans son champ de compétence afin de répondre rapidement, efficacement et sûrement aux besoins des patients. Tout le Québec y a à gagner.

Cela dit, il est fascinant de se rendre compte que le texte de la politique ne prévoit aucune piste explicite d'intégration à la première ligne pour les chiropraticiens, pourtant des professionnels détenteurs d'un doctorat de premier cycle et habilités en diagnostic, traitement et imagerie pour la santé neuromusculosquelettique. En ce sens, il est clair que nous vivons une certaine déception », déclare Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'ACQ.

Pourtant, l'automne dernier, le ministre de la Santé Christian Dubé disait mettre en place, « de manière prioritaire, les actions nécessaires permettant une plus grande autonomie professionnelle des chiropraticiens du Québec et une utilisation optimale de leur compétence au bénéfice de tous les Québécoises et Québécois. »

« Nous avons donc l'intention de travailler avec la ministre Sonia Bélanger, son ministère et Santé Québec afin de mieux intégrer les chiropraticiens au plan d'action gouvernemental et au plan de mise en œuvre qui découleront de cette politique », conclut Dr Corbin.

L'ACQ recommande notamment d'intégrer la chiropratique au nouvel outil Votre Santé.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de contribuer à la santé du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

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SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

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