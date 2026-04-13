CHRISTINE FRÉCHETTE, NOUVELLE PREMIÈRE MINISTRE DU QUÉBEC : LES CHIROPRATICIENS ENGAGÉS POUR L'AVENIR

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) félicite chaleureusement Mme Christine Fréchette, élue à la tête de la Coalition Avenir Québec et appelée à diriger le gouvernement du Québec. À cette occasion, l'Association souligne que les dernières années ont permis des avancées importantes pour une meilleure reconnaissance de la contribution des chiropraticiennes et chiropraticiens à l'accessibilité des soins de santé, et rappelle que plusieurs chantiers structurants demeurent à compléter.

« Sous le gouvernement de François Legault, dont nous soulignons l'implication profonde pour le Québec, des ouvertures sérieuses ont été faites à l'égard de notre profession. De nouvelles orientations en matière d'intégration au réseau de santé, l'attention portée à l'élargissement des pratiques professionnelles et les échanges soutenus sur nos dossiers à la CNESST et à la SAAQ ont permis de faire progresser concrètement la réflexion gouvernementale. Nous tenons à le souligner », affirme le président de l'ACQ, Dr Guillaume Corbin, chiropraticien.

Au cours de cette période, l'ACQ a notamment participé activement aux travaux entourant les projets de loi no 67 et no 15. L'Association a aussi constaté une ouverture réelle quant à l'amélioration des trajectoires de soins par une meilleure utilisation des compétences des chiropraticiens.

Pour l'ACQ, l'étape qui s'ouvre doit maintenant permettre de transformer ces réflexions en gestes concrets. L'intégration plus claire des chiropraticiens à la première ligne en santé, la modernisation de la Loi sur la chiropratique afin qu'elle reflète la pratique contemporaine, ainsi que l'accès direct aux soins chiropratiques dans les régimes de la CNESST et de la SAAQ figurent parmi les priorités immédiates.

« Le gouvernement de Christine Fréchette a l'occasion de donner un nouvel élan à des dossiers déjà bien engagés. Nous souhaitons entretenir une conversation active et constructive avec la nouvelle première ministre et son équipe afin de faire avancer des solutions pragmatiques, modernes et bénéfiques à la fois pour les patients, pour le réseau de la santé et pour les finances publiques. Les chiropraticiens du Québec sont prêts à contribuer pleinement à cet effort collectif », ajoute Dr Guillaume Corbin.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de contribuer à la santé du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

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SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

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