LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PREND POSITION POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE ET UNE CONTRIBUTION OPTIMALE DES CHIROPRATICIENS À LA SANTÉ DE LA POPULATION

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Dans une lettre déposée récemment à l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, a confirmé une orientation claire en faveur d'une plus grande autonomie professionnelle et d'une utilisation optimale des compétences des chiropraticiens au Québec. Cette correspondance a été déposée à la suite d'une question du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de LaFontaine, M. Marc Tanguay, portant sur une meilleure intégration des chiropraticiens aux parcours de soins de santé au Québec.

D'entrée de jeu, le ministre Dubé reconnaît « la valeur du travail des chiropraticiens tout comme leurs compétences en ce qui a trait au diagnostic, au traitement et à la prévention des affections neuromusculosquelettiques ». Le ministre Dubé cite ensuite plusieurs travaux menés avec son ministère, Santé Québec et l'Office des professions du Québec, visant notamment à « développer de nouvelles trajectoires de soins et services visant à assurer un accès en temps opportun au bon service par le bon professionnel ». Le Ministre conclut en disant mettre en place, « de manière prioritaire, les actions nécessaires permettant une plus grande autonomie professionnelle des chiropraticiens du Québec et une utilisation optimale de leur compétence au bénéfice de tous les Québécoises et Québécois. »

« Ce n'est pas d'hier que nous réclamons une meilleure intégration de nos services aux parcours de soins de santé au Québec. Ce n'est pas d'hier non plus que nous appuyons les travaux de notre ordre professionnel visant des clarifications de nos champs d'exercice. Nous remercions donc sincèrement le ministre Dubé pour l'expression forte de cette orientation importante pour nous et pour le déploiement des soins offerts à la population », déclare Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ).

L'ACQ remercie également M. Tanguay pour sa contribution parlementaire judicieuse pour la clarification des orientations du gouvernement.

« Nous suivrons donc avec une grande attention la suite des travaux de l'Office des professions, ainsi que ceux devant mener au dévoilement de la Politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne, afin de nous assurer de gestes concrets dans cette direction de la part du gouvernement du Québec », conclut Dr Corbin.

Rappelons que les chiropraticiens sont des professionnels de la santé détenteurs d'un doctorat de premier cycle universitaire. Ils sont habilités à poser un diagnostic et réaliser des traitements dans leur champ de compétence. Les chiropraticiens sont membres de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

