Politique de mobilité durable (PMD-2030) - Engagée pour la mobilité durable : la vice-première ministre travaille sur un nouveau plan d'action

QUÉBEC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification) et député de Masson, M. Mathieu Lemay, se réjouissent de la grande implication démontrée par les partenaires de la société civile dans le cadre du troisième Forum annuel de la Politique de mobilité durable (PMD), qui a eu lieu aujourd'hui, à Québec. Le Forum est l'occasion de se concerter pour déterminer les actions à entreprendre incessamment pour réduire l'empreinte carbone des transports.

Réunissant plus de 140 acteurs du domaine afin de dresser le bilan des actions réalisées dans les cinq dernières années, le Forum a permis de partager des réflexions et des idées en vue de décider des prochains jalons menant à l'atteinte des dix grandes cibles de la PMD. La ministre a mandaté les congressistes pour innover et proposer des mesures concrètes à mettre en place pour l'élaboration du nouveau plan d'action, qui devrait être annoncé au printemps 2024.

La ministre a également profité de l'occasion pour annoncer la création d'un comité de concertation sur le transport adapté, engagement qu'elle avait pris auprès de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN). Le comité, présidé par le député de Drummond-Bois-Francs et adjoint gouvernemental au transport et à la mobilité durable, M. Sébastien Schneeberger, pourra s'appuyer sur le rapport préliminaire qui présente un état des lieux des services de transport collectif destinés aux personnes handicapées du Québec, et propose des solutions pour les rendre plus accessibles.

De plus, Mme Guilbault a profité de la présence de nombreux acteurs du domaine pour souligner qu'elle réfléchit à trouver des solutions durables face aux enjeux actuels du transport interurbain au Québec.

« Le forum est l'occasion de prévoir, avec l'ensemble de nos partenaires, les actions à prioriser pour soutenir la mobilité durable au Québec. C'est par une approche collaborative que ces réflexions nous permettent de nous tourner résolument vers l'avenir en matière de transport. Nous sommes déterminés à mettre en place les moyens nécessaires à la conversion d'une bonne partie de nos déplacements vers des modes de transport plus durables et sobres en carbone. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis honoré de présider le Comité national sur le transport accessible aux personnes en situation de handicap. Ce sera un lieu destiné à favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicap au moyen de l'accès à la mobilité. À terme, le Comité proposera des solutions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux services de transports collectifs. »

Sébastien Schneeberger, président du comité de concertation sur le transport adapté et député de Drummond-Bois-Francs

« Le plan pour une économie verte consacre une part importante de son budget à la réduction des gaz à effets de serre du secteur des transports, tant par l'électrification que par le développement de modes de transport moins énergivores, comme le transport en commun. Cet appui indéfectible à la politique de mobilité durable se maintiendra dans le prochain plan d'action. »

M Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volet électrification) et député de Masson

Au cours du Forum 2023 de la PMD, les sujets suivants ont été abordés :

Le bilan 2018-2023;



Le financement de la mobilité durable;



Les conditions gagnantes pour atteindre les objectifs du prochain plan d'action;



Les thèmes suivants, sous forme d'ateliers :



mobilité active à l'ère des micromobilités;





mobilité durable en région;





intégration de l'équité dans nos décisions en mobilité;





exploitation de l'innovation en mobilité;





approche intégrée du transport des marchandises.

Le Forum est un événement organisé en collaboration avec le Comité de suivi de la PMD. Composé de 24 représentants issus de divers horizons, ce comité a pour mandat d'appuyer le Ministère dans la mise en œuvre de la PMD.

La PMD énonce une vision pour 2030 et fixe 10 cibles concrètes qui couvrent les trois sphères du développement durable : une mobilité au service des citoyens, une mobilité associée à une plus faible empreinte carbone et une mobilité à l'appui d'une économie plus forte.

Son plan d'action 2018-2023 comporte un ensemble de mesures transversales touchant autant le transport des personnes que celui des marchandises, qu'il s'agisse du transport collectif urbain ou régional, ainsi que la pérennité des infrastructures de transport, la sécurité, les nouvelles mobilités, et le transport adapté et actif. Des mesures plus spécifiques aux différents modes et secteurs de transport sont inscrites dans 11 cadres d'intervention couvrant la même période.

