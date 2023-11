Politique de développement culturel 2025-2030 - Montréal lance un sondage ouvert à la population montréalaise pour connaître ses besoins et ses aspirations en matière de culture

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal lance un sondage ouvert aux Montréalaises et aux Montréalais afin de connaître leurs besoins et leurs aspirations en matière de culture, dans le cadre de l'élaboration de sa nouvelle Politique de développement culturel 2025-2030. Le sondage se déroule du 20 novembre au 20 décembre 2023.

La démarche d'élaboration de la Politique interpelle la population et rassemble le milieu culturel et ses partenaires. Ils sont invités à contribuer à la réflexion sur le déploiement de la culture sur le territoire montréalais. Déjà, des consultations ont débuté avec des ateliers qui portent sur des thématiques et des enjeux culturels variés afin de récolter les avis des partenaires du milieu. Les résultats du sondage apporteront un éclairage sur les besoins et les aspirations en culture des citoyennes et des citoyens de Montréal. Enfin, un projet de Politique de développement culturel sera élaboré et déposé en 2024 à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal pour une étude publique. La nouvelle Politique de développement culturel de la Ville de Montréal pourrait ensuite être adoptée à l'hiver 2025.

« La culture est un élément central de l'identité montréalaise, dans les quartiers comme au centre-ville. Elle prend de multiples formes et contribue à accroître la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Avec son riche écosystème et la diversité de son offre aux quatre coins de la ville, la culture fait partie de l'ADN de Montréal. Nous invitons la population de Montréal à prendre un moment pour participer au sondage. Leur opinion compte énormément afin d'enrichir et de façonner une Politique et éventuellement des initiatives culturelles qui reflètent au mieux les attentes de la communauté montréalaise. Il s'agit d'une occasion de faire entendre son point de vue et de contribuer aux orientations à donner au développement culturel de la métropole », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

Une Politique de développement culturel est un outil structurant pour le développement d'un territoire. Elle démontre l'importance de la culture dans le développement d'une collectivité et exprime une vision commune et partagée de la culture. Elle est un des piliers de la stratégie d'action de la Ville de Montréal en ce qui a trait au développement de la culture. Elle vise également à assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie de la population montréalaise et de la transition écologique.

Pour participer au sondage, rendez-vous sur la page réalisons mtl.ca . Des organismes communautaires seront également rencontrés pour permettre aux personnes n'ayant pas accès à un ordinateur d'exprimer leur opinion.

