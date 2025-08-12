Politique bioalimentaire 2025-2035 : les PGQ pressent Québec d'agir pour soutenir les producteurs de grains

LONGUEUIL, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la consultation sur la politique bioalimentaire 2025-2035, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) soulignent l'importance d'arrimer les ambitions gouvernementales aux réalités du terrain. Alors que le gouvernement fixe des cibles claires en matière de souveraineté alimentaire, de résilience climatique, de protection de l'environnement et de développement économique régional, les PGQ réitèrent que la réussite de ces objectifs passe inévitablement par un appui renforcé aux producteurs de grains.

« Le secteur des grains occupe un rôle central auprès de plusieurs filières stratégiques, dont l'alimentation humaine et animale, ainsi que la bioénergie. Si le gouvernement veut atteindre les cibles de sa politique 2025-2035, il doit reconnaître ce rôle et investir de manière concrète et prévisible », affirme Sylvain Pion, président des PGQ.

Les producteurs de grains, qui génèrent 2,2 G$ de revenus agricoles annuellement et soutiennent près de 20 000 emplois au Québec, sont confrontés à des défis croissants : hausse des coûts, complexité réglementaire, impacts du climat, rentabilité réduite en régions périphériques. Les fermes de ces régions nécessitent un soutien spécifique, afin qu'aucune portion du territoire ne soit exclue de la relance bioalimentaire.

Malgré l'annonce de 106 M$ en 2024, suivie d'une bonification de 81 M$ en 2025 pour soutenir l'adaptation aux changements climatiques, aucun versement n'a encore été effectué aux producteurs de grains, tandis que les impacts des changements climatiques, eux, se font déjà ressentir. La future politique doit concrétiser ces engagements rapidement et les inscrire dans un cadre stable, structurant et équitable, notamment en finançant une véritable politique de rétribution des pratiques agroenvironnementales à hauteur d'au moins 50 M$ par année.

Les PGQ souhaitent que les sommes prélevées via la tarification carbone -- qui dépassent déjà 125 M$ -- soient retournées aux producteurs pour la mise en place de mesures qui améliorent directement la performance agronomique et climatique des fermes en production de grains. Il s'agirait d'un pas dans la bonne direction, dans un contexte où les producteurs de grains du Québec sont les seuls à devoir débourser pour cette tarification, dans un marché mondial très compétitif.

« Les producteurs de grains sont prêts à contribuer pleinement à la politique 2025-2035. Mais cette contribution ne peut pas être à sens unique : le gouvernement doit leur fournir les moyens d'agir, partout sur le territoire. Les programmes offerts doivent permettre d'être équitable envers tous les producteurs de grains en matière de rentabilité, quelle que soit leur région, pour qu'ils aient tous les ressources nécessaires pour mettre en place des pratiques de développement durable », conclut M. Pion.

