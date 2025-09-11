Remaniement ministériel : Les Producteurs de grains du Québec soulignent la nomination des nouveaux ministres de l'Agriculture et de l'Environnement

LONGUEUIL, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) félicitent M. Donald Martel pour sa nomination à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Les PGQ voient d'un bon œil leur collaboration future avec M. Martel dans le développement de mesures structurantes permettant de faire face à des conditions climatiques et sociales exceptionnelles, en plus d'une concurrence toujours plus inéquitable sur les marchés locaux et internationaux.

« Nous saluons la nomination de M. Martel et avons confiance qu'il saura reconnaître l'importance stratégique des producteurs de grains dans l'économie et la sécurité alimentaire du Québec. Les producteurs de grains québécois font actuellement face à une rentabilité fragilisée et à des défis majeurs liés aux coûts, au climat et à la réglementation. De plus, nos fermes doivent investir massivement pour moderniser leurs pratiques et accroître leur résilience. Nous souhaitons ainsi travailler avec M. Martel pour bonifier certains programmes notamment en matière d'agroenvironnement et de sécurité de revenus, et pour instaurer une véritable politique de rétribution des pratiques agroenvironnementales. Nous avons hâte de le rencontrer, avec son équipe, pour identifier les meilleures solutions pour notre secteur et le Québec », déclare M. Sylvain Pion, président des PGQ.

Par ailleurs, les PGQ saluent l'arrivée de M. Bernard Drainville à la tête du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Les PGQ ne manqueront pas d'échanger avec M. Drainville sur les grands enjeux qui préoccupent tant son Ministère que le secteur des grains. Son mandat d'alléger et d'optimiser les processus gouvernementaux, tout en protégeant les écosystèmes, constitue une orientation importante pour l'avenir du secteur agricole.

« Nous espérons que ce mandat s'accompagnera de moyens concrets afin que le secteur des grains puisse contribuer pleinement à la transition agroenvironnementale, tout en demeurant compétitif sur les marchés. L'écoute, la concertation et l'arrimage avec les besoins de chacun demeurent essentiels pour assurer la cohérence des politiques publiques », ajoute M. Pion.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus d'être à la base des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards de dollars (2023), faisant de la production de grains le 2e secteur agricole en importance au Québec. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois dans la province.

