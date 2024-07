Policiers de la SQ : Québec et l'APPQ annoncent une entente sur une recommandation de règlement du conciliateur

QUÉBEC, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations relatives au renouvellement du contrat de travail des policières et policiers provinciaux de la Sûreté du Québec, le gouvernement du Québec et le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), monsieur Jacques Painchaud, annoncent s'être entendus sur la recommandation de règlement proposée par le conciliateur, monsieur Gaston Boutin, et ainsi, avoir paraphé une entente de principe aujourd'hui.

L'entente serait d'une durée de six ans et permettrait notamment de valoriser et mieux reconnaître le statut unique des policières et policiers pratiquant au sein de la police nationale.

Comme dans toute négociation, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres de l'APPQ se soient prononcés sur cette hypothèse de règlement.

