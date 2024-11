Dominic Roberge élu président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

SAINTE-JULIE, QC, le 17 nov. 2024 /CNW/ - Les membres syndiqués de la Sûreté du Québec ont élu M. Dominic Roberge pour les représenter à titre de président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ).

M. Roberge succède ainsi à M. Jacques Painchaud, dont le mandat vient tout juste de se terminer. M. Painchaud quitte pour une retraite bien méritée après une carrière de 35 ans dans la police, dont 24 ans à l'exécutif de l'APPQ.

M. Roberge entame donc un mandat de quatre ans à la présidence de l'APPQ, porté par le désir de défendre les intérêts des membres syndiqués de la SQ et de faire avancer les causes et les enjeux qui ont un impact direct sur leur travail au quotidien.

« C'est avec grand intérêt que je représenterai mes collègues. Le milieu policier fait face à son lot de défis : manque d'effectifs, besoins en matière de formation continue, hausse des cas liés à la santé psychologique, etc. Plus que jamais, la sécurité publique doit être au cœur des priorités de la population québécoise. Appuyée par ses partenaires, l'APPQ portera la voix de ses membres pour faire progresser les enjeux policiers », soutient le nouveau président de l'APPQ, M. Dominic Roberge.

Ce dernier cumule plus de 23 ans d'expérience dans la police. Il a été embauché par la Sûreté du Québec en 2001, où il a occupé les fonctions de patrouilleur et de sergent-détective dans les domaines du crime organisé, des crimes financiers et des crimes majeurs. M. Roberge a été délégué et directeur régional de l'APPQ avant d'être élu vice-président, en 2022, puis premier vice-président la même année. Membre du comité paritaire et conjoint entre l'APPQ et la SQ, il est un acteur de l'équipe de négociateurs de l'Association. De plus, il a été le coordonnateur du Cercle des représentants de la défense des policiers et il est membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des policiers.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC

L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est le plus important syndicat policier au Québec avec ses quelque 5 700 membres. L'APPQ a grandi et a prospéré à travers des luttes pour la reconnaissance de ses droits et pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui : une association occupant une place importante dans le syndicalisme policier québécois, et même canadien.

