Sommet syndical policier - Les trois grandes associations policières du Québec unies pour faire face aux défis

BEAUPRÉ, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Les trois grandes associations syndicales policières du Québec, soit l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) et la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ), rassemblent aujourd'hui à Beaupré plus de 400 représentants syndicaux à l'occasion du Sommet syndical policier portant sur des enjeux cruciaux pour l'exercice de la profession policière.

Cet événement, accessible en ligne, permet également aux quelque 15 000 policiers et policières du Québec d'assister en direct aux échanges. Les diverses présentations et discussions de la journée traitent de préoccupations communes, telles que la formation policière, la santé et la sécurité, les prélèvements obligatoires d'échantillons corporels et les manifestations. De plus, le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, s'adressera aux délégués.

En unissant les forces syndicales policières autour d'une table commune, ce sommet vise à renforcer la cohésion, la concertation et la défense des intérêts des membres dans un contexte où les défis opérationnels, juridiques et sociaux sont en constante évolution.

Citations :

« Ce sommet constitue une occasion unique de rassembler les forces policières autour de problématiques communes et de favoriser un dialogue constructif sur l'avenir de la profession policière au Québec. Plus que jamais, il est important de s'unir pour faire face aux enjeux qui nous concernent tous. »

-- Dominic Roberge, président de l'APPQ

« Les défis s'accroissent considérablement sur le terrain et le sentiment de sécurité de la population se dégrade. Nous devons nous assurer que nos policiers et policières disposent des outils nécessaires pour bien effectuer leur travail. Au-delà des effectifs, on doit également donner aux forces de l'ordre des moyens d'intervenir adéquatement lorsque la situation le requiert. »

-- Yves Francoeur, président de la FPPM

« L'ensemble des policiers et policières du Québec est confronté à des enjeux qui se complexifient, et se voient de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Il est important de partager nos expériences afin d'offrir les meilleurs services possibles à la population. La formation et la santé-sécurité sont des priorités pour nous. Il est essentiel que les ressources nécessaires soient présentes pour y parvenir. »

-- François Lemay, président de la FPMQ

SOURCE Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Source et renseignements : Audrey Leblanc, APPQ, [email protected], 819 698-0079; Isabelle Lewis, FPPM, [email protected], 438 871-7211; Pierre Tadros, FPMQ, [email protected], 438 398-5435