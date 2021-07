Points de vue - Souvenirs d'été - Découvrez la nouvelle exposition hors les murs du Musée de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Du 10 juillet jusqu'à l'automne, le Musée de Lachine déploie dans quatre parcs de l'arrondissement de Lachine la première édition de l'exposition hors les murs Points de vue - Souvenirs d'été.

Composée de dispositifs évoquant des lunettes d'approche, l'exposition propose aux flâneurs de plonger leur regard dans le passé de Lachine en découvrant des photographies tirées des archives du Musée et de la Société d'histoire de Lachine.

Pour l'édition 2021, l'équipe du Musée s'est penchée sur les souvenirs estivaux de Lachine. Chacune des lunettes, installées au parc Ranger, sur le site du Musée de Lachine, au parc de la Marina d'escale ainsi qu'au tout nouveau parc riverain, propose un point de vue sur le Lachine du 20e siècle. Des bateaux à vapeur affrontant les tumultueuses rapides de Lachine aux après-midis en famille sur la plage Malo en passant par les tournois de pêche organisés à la station de pisciculture du Musée, c'est le riche et profond rapport des Lachinois au fleuve et aux activités nautiques qui est mis en valeur par l'exposition.

Un parcours visuel et auditif

En plus des photographies d'archives, chaque lunette est accompagnée d'une capsule audio conçue par Audiotopie et disponible gratuitement en téléchargement sur la plateforme Soundcloud. Les visiteurs y entendront, dans une ambiance sonore historique, une fiction inspirée de l'image d'archive correspondante. Ces courtes histoires invitent le visiteur à prendre un temps d'arrêt puis l'accompagnent dans sa déambulation.

Un projet récurrent

Dans un souci de développement durable, la firme La Camaraderie a conçu les lunettes historiques afin qu'elles puissent être réinstallées annuellement dans différents espaces publics de Lachine. Dès le printemps de chaque année, l'exposition offrira un nouveau point de vue sur l'histoire lachinoise.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

À propos du Musée de Lachine

Le Musée de Lachine est ouvert de 12 h à 17 h du mardi au dimanche jusqu'au 12 septembre et du mercredi au dimanche jusqu'au 10 octobre. Le Musée est situé au 1, chemin du Musée, à l'angle de la rue Saint-Patrick. L'entrée est gratuite. Pour obtenir plus de renseignements, consultez museedelachine.com .



