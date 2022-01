Pointe-Saint-Charles se mobilise pour un service postal public et de proximité

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Sans préavis, sans même une annonce de Postes Canada, la communauté de Pointe-Saint-Charles apprend la fermeture du comptoir postal situé dans le IGA Mullins le 31 janvier 2022, privant ainsi la population d'un service essentiel de proximité. En quelques jours, la population s'est largement mobilisée. Une pétition signée par plus de 1100 résident.e.s du quartier a été déposée par la CDC Action-Gardien à la Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Filomena Tassi, à notre député fédéral Marc Miller ainsi qu'à Postes Canada.

À court terme, la demande est de surseoir à la fermeture imminente au 31 janvier, le temps qu'une solution pérenne soit trouvée par Postes Canada. « À quand le retour d'un vrai bureau de poste dans notre quartier, questionne Camille Trudelle, porte-parole d'Action-Gardien ? Elle précise que la mobilisation ne vise pas le IGA, qui n'a probablement pas les conditions réunies pour offrir le service postal. « C'est le mandat et la responsabilité de Postes Canada, société d'État, de garantir un service postal public et de qualité, au cœur de notre quartier ! », affirme la porte-parole, soutenue par les nombreux témoignages de résident.e.s pour lesquels le service au comptoir ou l'accès à un casier postal ne sont pas optionnels.

« On voit bien que Postes Canada ne tient pas compte de nous les aîné.e.s et des personnes à mobilité réduite. Devoir prendre l'autobus pour aller au bureau de poste loin de chez nous, c'est un non-sens, sans compter les coûts pour les personnes à faible revenu » dénonce Viviane Freedman, résidente du quartier.

La pétition n'est que la première étape de la mobilisation. Une campagne de cartes postales débute cette semaine pour faire entendre le message citoyen à la ministre responsable et à Postes Canada.

Rappelons qu'en 2008, Action-Gardien s'était fortement mobilisée contre la fermeture du bureau de poste du quartier du quartier, en collaboration avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). L'appui à cette lutte citoyenne avait été unanime, incluant la population locale et au-delà, des élu.e.s, le réseau communautaire et des affaires, et plus de 200 municipalités/MRC à travers le Québec. Le bureau de poste a pourtant malheureusement fermé. Postes Canada a ouvert peu après la franchise au IGA, reconnaissant ainsi la nécessité d'un service postal de proximité, mais en l'offrant à moindre coût en franchise dans une entreprise privée.

Ce que nous dénoncions en 2008 reste d'actualité. Postes Canada doit cesser de privatiser et de rationaliser notre service public ! Un bureau de poste de proximité, avec des postiers et postières offrant un service de qualité, c'est essentiel dans les communautés !

SOURCE Action-Gardien, Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles

Renseignements: Pour information : [email protected]; Porte-parole : Camille Trudelle - cellulaire : 514-922-0998