MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Face à la flambée des loyers et à la reprise de locaux communautaires qui menacent l'avenir des organismes de première ligne, La Petite Maison sur Laprairie (PMSL) annonce l'acquisition d'un terrain situé au 1295, rue de Laprairie pour y construire un pôle communautaire novateur. Ce projet ambitieux, dont les travaux débuteront en 2025, se veut une solution durable pour préserver l'accès à des locaux abordables pour les organismes communautaires du quartier Pointe-Saint-Charles.

Une réponse collective innovante à la crise des locaux communautaires abordables

Face à la reprise imminente de leurs locaux, quatre organismes - le Centre de femmes Madame Prend Congé, le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles, le Regroupement Information Logement (RIL) et Familles en action-, soutenus par la table de quartier Action-Gardien, se sont unis sous l'égide de la PMSL pour créer un pôle communautaire. Leur objectif : offrir des locaux durables et abordables et accueillir sous un même toit les organismes de première ligne qui répondent aux besoins essentiels des résidents du quartier.

« Notre projet, La Petite Maison sur Laprairie, découle d'années de collaboration et de concertation entre nos quatre groupes ainsi que l'arrondissement du Sud-Ouest, lequel a soutenu le projet dès le départ avec la mise en réserve du terrain. C'est une grande fierté d'être un exemple de mutualisation de ressources et d'expertises pour pérenniser l'accès aux services essentiels pour les milliers de personnes qui en bénéficient chaque année », souligne Ishelle Macz, présidente du conseil d'administration de la PMSL et coordonnatrice du Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles.

Le terrain, réservé en 2019 par la Ville de Montréal en collaboration avec l'arrondissement du Sud-Ouest, a été cédé à la PMSL pour 1 $ symbolique, permettant de concrétiser cette initiative d'envergure.

« Cette nouvelle étape qui vient d'être franchie nous rapproche davantage de notre but de doter Pointe-Saint-Charles d'un important pôle communautaire et de bonifier le pourcentage d'habitations communautaires et sociales pour répondre à ces besoins criants dans le quartier », ajoute Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques à la Ville de Montréal.

Une ouverture prévue en 2026

Dans un espace de 19 500 pieds carrés, la PMSL rassemblera les quatre organismes fondateurs, qui partageront leurs expertises, ressources organisationnelles et réseaux. Le pôle communautaire, qui occupera les deux étages inférieurs du bâtiment, accueillera une friperie communautaire, un centre de femmes, une halte-garderie, une épicerie solidaire, une cuisine collective, un comité logement, une place publique et une salle polyvalente.

Le pôle s'intègre dans un projet global qui inclut 52 logements sociaux, construits aux étages supérieurs par l'OBNL Les Habitations Laprairie. Le projet, développé en collaboration avec Bâtir son quartier, sera situé dans un bâtiment certifié carbone zéro, contribuant ainsi à la transition socioécologique de Pointe-Saint-Charles.

Avec la confirmation de 90 % du financement déjà sécurisé grâce à des subventions gouvernementales et des dons privés, la PMSL est sur le point d'atteindre son objectif. Parmi les principaux bailleurs de fonds, Infrastructure Canada, la Fondation Lucie et André Chagnon, le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal et Centraide ont joué un rôle clé dans cette réussite collective.

Une réussite porteuse d'espoir

Dans de nombreux quartiers de Montréal, les organismes communautaires sont confrontés aux hausses de loyers et aux reprises de locaux par le Centre de services scolaire de Montréal et par des propriétaires privés. La PMSL est solidaire des différentes mobilisations pour conserver les locaux existants ou pour développer des propriétés collectives. La concrétisation de la PMSL démontre que, lorsque mobilisation locale, appui des pouvoirs publics et fonds d'infrastructures sont réunis, il est possible de réaliser des projets d'envergure, résilients et porteurs de justice sociale.

À propos de La Petite Maison sur Laprairie

Fondée en 2020 par les quatre organismes porteurs, La Petite Maison sur Laprairie (PMSL) est un organisme de bienfaisance dédié à la préservation des services communautaires essentiels. Sa mission est de mettre en œuvre des solutions durables pour garantir l'accessibilité et la pérennité des ressources pour les personnes dans le besoin du quartier et de l'arrondissement du Sud-Ouest.

SOURCE Action-Gardien, Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles

