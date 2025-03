Redéveloppement du secteur Bridge-Bonaventure : enfin des cibles plus ambitieuses pour le logement social et hors marché !

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Ce lundi, la Ville de Montréal a dévoilé les grandes lignes du plan directeur de réaménagement du secteur Bridge-Bonaventure, aux côtés de la Société immobilière du Canada (SIC). Après des années de mobilisation, représentation et concertation, Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Pointe-Saint-Charles, souligne le chemin parcouru. La CDC salue particulièrement les cibles plus ambitieuses de logement social et abordable hors marché, tout en restant préoccupée des impacts d'une forte densité qui viendra doubler le nombre de portes du quartier. Le réseau des 26 organismes communautaires interpelle les gouvernements du Québec et du Canada sur leurs responsabilités respectives pour concrétiser ce projet majeur.

Une opportunité unique pour des logements protégés du marché spéculatif

Le plan directeur prévoit 8 400 unités dont 3 700 sociales et hors-marché dans le secteur Pointe-Saint-Charles, qui inclut le bassin Wellington et ses abords ainsi que le triangle nord. Sur le site fédéral du bassin Wellington, 50% de la superficie résidentielle sera à but non lucratif. « C'est un bon point de départ! Notre objectif reste résolument de protéger l'entièreté des terrains publics de la SIC et de Loto-Québec du marché spéculatif. C'est une occasion unique à saisir pour les nombreux ménages locataires montréalais qui ne peuvent se loger sur le marché privé et ont désespérément besoin de loyers réellement abordables et à l'abri des évictions" affirme Karine Triollet de la CDC Action-Gardien. La CDC poursuit son implication avec la Ville, la SIC et les développeurs sociaux pour pousser plus loin ce premier engagement et faire du bassin Wellington un projet exemplaire, 100% dédié à des usages collectifs.

Action-Gardien salue l'inclusion d'au moins 40% de logements sociaux et abordables hors-marché dans tous les développements privés du secteur Pointe-Saint-Charles. « Bravo à la Ville d'aller de l'avant avec le nouvel outil du zonage incitatif qui permet de conditionner les nouvelles constructions en hauteur à des objectifs d'abordabilité et d'aller beaucoup plus loin que le Règlement pour une métropole mixte (RMM) », se réjouit Francis Dolan du Regroupement Information Logement. « C'est un gain important. La cible de 40% est une revendication de longue date de notre réseau communautaire, pour que la densification réponde aux besoins des mal-logés, plutôt que de continuer à gentrifier nos quartiers.»

Appel pressant aux investissements publics

Sans l'apport financier des gouvernements supérieurs pour financer le logement social, la décontamination et les infrastructures publiques, le projet présenté par la Ville sera grandement compromis. « Dans le cadre des élections fédérales en cours, chacun des partis et chacune des candidatures doit s'engager à soutenir et financer la construction d'un milieu de vie inclusif, durable, à échelle humaine et protégé de la spéculation", déclare Simon Paquette, de la CDC Action-Gardien. Et, quelques jours après le nouveau budget du Québec qui a fait l'impasse sur le logement social, le gouvernement provincial doit réaligner sa stratégie. « Le gouvernement du Québec doit être au rendez-vous avec des investissements conséquents et ne pas laisser passer cette opportunité d'avoir un impact fort pour régler la crise du logement », affirme Francis Dolan du Regroupement Information Logement.

Les priorités en investissement publics des trois paliers de gouvernement sont les suivantes :

Réalisation et dépassement des objectifs en logements sociaux et communautaires, la vraie clé contre la crise du logement ;

Réhabilitation des terrains fortement contaminés et la construction d'infrastructures;

Solutions aux enjeux de mobilité: désenclavement du bassin Wellington , liens sécuritaires à pied et à vélo, solution au trafic de transit, réaménagement de l'autoroute Bonaventure;

, liens sécuritaires à pied et à vélo, solution au trafic de transit, réaménagement de l'autoroute Bonaventure; Protection des berges, promenade fluviale, nouveaux parcs et espaces verts;

Réalisation de nouveaux équipements collectifs indispensables, dont une école primaire et secondaire, des services de santé, récréatifs, sportifs et communautaires;

Soutien à la réalisation du Quartier des métiers d'art.

La densification, oui, mais abordable et à échelle humaine

Les sur-hauteurs et les densités prévues au plan directeur dépassent -et de de loin- les recommandations d'Action-Gardien, et devront être fermement liées à des objectifs d'abordabilité, de qualité de milieu de vie, de carboneutralité. « Les développements prévus vont, à terme, doubler la population de notre quartier, avec des impacts majeurs sur la communauté, réagit Simon Paquette. La Ville doit s'assurer que les espaces publics et verts, les services collectifs, les commerces de proximité seront suffisants pour répondre aux besoins actuels et accueillir autant de nouveaux ménages. Et également garantir que le quartier existant, avec ses bâtiments, son identité, son patrimoine, soit préservé de l'énorme pression immobilière qui sera inévitablement engendrée par la forte densité et les tours qui vont s'implanter dans le quartier ».

L'abordabilité, la forme urbaine, l'emplacement des sur-hauteurs, le rapport à la rue et aux façades en rez-de-chaussée, la protection des berges du canal de Lachine, le maintien de l'emploi, la mobilité, la résilience face à la crise climatique sont autant d'enjeux sur lesquels le réseau communautaire continuera à se mobiliser afin que les préoccupations et propositions citoyennes soient prises en compte.

Une réglementation ferme pour garantir les engagements du plan directeur

Action-Gardien analysera en détail le document final du plan directeur lorsqu'il sera adopté et rendu public. La CDC s'impliquera dans toutes les prochaines étapes, notamment la mise en œuvre à l'échelle de l'Arrondissement Le Sud-Ouest. Nous serons particulièrement vigilants sur les modifications réglementaires, afin que les intentions exprimées dans le plan directeur ne restent pas discrétionnaires et soumises à des intérêts politiques changeants. Les futurs projets devront être encadrés par des règlements et outils à caractère obligatoire pour garantir les retombées dans la communauté, précise Karine Triollet.

Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Pointe-Saint-Charles, regroupe 26 organismes communautaires du quartier Pointe-Saint-Charles. Depuis 2019, Action-Gardien mobilise la population et anime une Opération populaire d'Aménagement sur Bridge-Bonaventure, dont est issu un projet collectif illustrant le développement souhaité en réponse aux besoins et aspirations de la communauté. Depuis les consultations publiques de 2023 sur le plan directeur, Action-Gardien a effectué de nombreuses représentations et rencontres avec la Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada pour promouvoir la vision et les propositions citoyennes.

SOURCE Action-Gardien, Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles

Karine Triollet, Action-Gardien - (514) 441-7989 - [email protected]; Simon Paquette - Action-Gardien - (438) 509-7522 - [email protected]; Francis Dolan, Regroupement Information Logement - (514) 569-1789 - [email protected]