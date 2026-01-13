Quelques semaines seulement après l'inauguration de la phase I du site de Kokemäki, une capacité de 200 MW est maintenant disponible pour un investissement préopérationnel

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 janvier 2026 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc. (CSE : BITZ.U) (FSE : 000) (« Bitzero » ou la « Société »), l'entreprise qui redéfinit les centres de données durables pour la chaîne de blocs et le calcul haute performance (HPC), a conclu des partenariats stratégiques avec CBRE et Hydra Host en vue de commercialiser des centres de données prêts pour l'IA sur ses sites de Kokemäki, en Finlande, et de Namsskogan, en Norvège, pour des locataires hyperscale et axés sur l'IA.

Cette stratégie de commercialisation à double volet positionne la capacité potentielle de l'ordre du gigawatt à faible émission carbone de Bitzero devant les plus grands clients hyperscale au monde et les usines d'IA émergentes, avec à la fois des ressources dédiées à long terme et une capacité GPU à court terme déployable rapidement pour maximiser l'utilisation et les revenus d'une vaste clientèle axée sur l'IA.

CBRE va commercialiser 200 MW à Kokemäki, en Finlande, pour les acteurs de l'infonuagique à très grande échelle

Bitzero a fait appel à CBRE pour agir à titre de courtier immobilier stratégique de la Société pour son site en propriété exclusive en Finlande, soutenant les efforts de Bitzero pour mettre le site sur le marché en vue d'occasions de partenariat potentielles avec des clients hyperscale à la recherche de capacités pour l'intelligence artificielle et d'autres charges de travail de calcul haute performance.

Le rôle de CBRE se limite aux services de conseil et de courtage dans le cadre de la commercialisation du site finlandais auprès de locataires et partenaires potentiels.

Éléments clés à retenir

Engagement de courtage stratégique : CBRE a été mandatée pour agir à titre de courtier stratégique de Bitzero en vue de commercialiser le site en Finlande auprès de clients hyperscale évaluant les capacités pour les charges de travail liées à l'IA.

CBRE a été mandatée pour agir à titre de courtier stratégique de Bitzero en vue de commercialiser le site en Finlande auprès de clients hyperscale évaluant les capacités pour les charges de travail liées à l'IA. Calendrier d'alimentation : L'alimentation du site en Finlande est actuellement prévue pour le premier trimestre 2027.

L'alimentation du site en Finlande est actuellement prévue pour le premier trimestre 2027. Dynamique de la demande en Scandinavie : La Société a constaté une forte demande dans les pays nordiques, soutenue par la capacité à fournir un soutien important en matière d'alimentation et d'infrastructure.

La Société a constaté une forte demande dans les pays nordiques, soutenue par la capacité à fournir un soutien important en matière d'alimentation et d'infrastructure. Travaux d'ingénierie préliminaires : Bitzero a également commencé à retenir les services d'une firme d'ingénierie pour soutenir les travaux de préconception de la première centrale de 200 MW.

« Cette alliance stratégique marque un tournant clé dans notre stratégie de croissance », a déclaré le président et chef de la direction de Bitzero, Mohammed Bakhashwain. « Elle permet non seulement aux locataires principaux de sécuriser dès maintenant une capacité très demandée, mais la portée mondiale de CBRE accélérera également notre élan et maximisera la valeur de nos actifs durant la phase de croissance majeure de l'ère de l'IA. »

La plateforme Brokkr d'Hydra accélère le déploiement et la monétisation de l'IA

Le modèle de GPU en tant que service d'Hydra Host permettra à Bitzero de rapidement déployer, exploiter et monétiser la capacité de GPU pour les charges de travail d'entreprise, neocloud et nativement basées sur l'IA, augmentant ainsi l'utilisation au-delà de la location hyperscale traditionnelle.

La plateforme Brokkr d'Hydra offre une activation clé en main du cycle de vie des GPU, comprenant la gestion, la surveillance et la monétisation, ainsi qu'un accès aux ressources de Bitzero pour les clients partout dans le monde grâce à une API mondiale unifiée. Cette approche de gestion déléguée permet à Bitzero de mettre en œuvre de multiples stratégies de monétisation pour l'ensemble de la clientèle mondiale d'Hydra, soutenues par la couche d'exploitation de Brokkr, afin d'accélérer l'intégration, l'utilisation et la récupération de revenus sur les canaux à forte demande.

« Bitzero apporte l'envergure, la distribution et le modèle opérationnel à faible intensité d'actifs demandés par nos clients internationaux utilisant une usine IA », a déclaré Aaron Ginn, PDG et cofondateur d'Hydra Host. « Nous sommes heureux d'ajouter sa capacité de calcul de premier plan à faible émission de carbone à notre plateforme mondiale de GPU, offrant un accès décentralisé et une capacité diversifiée à notre empreinte mondiale en pleine croissance. »

Bitzero s'apprête à offrir ses services à mesure que la demande de capacité d'intelligence artificielle augmente

Selon une étude de CBRE, le marché européen est déjà confronté à une capacité de CHP historiquement faible, des postes vacants restreints et une demande féroce de la part d'utilisateurs hyperscale - une tendance qui devrait persister même si les ententes pour des capacités axées sur l'IA ont triplé en glissement annuel. Les taux d'inoccupation devraient demeurer inférieurs à 10 %, ce qui fera grimper les prix de 10 % ou plus sur certains marchés.

Grâce à des milliers de transactions dans des centaines de marchés à l'échelle mondiale, CBRE gère environ 6 milliards de dollars de transactions pour des centres de données chaque année. Ses recherches exclusives, ses relations profondes avec des clients hyperscale et son infrastructure de marketing mondiale apportent un niveau de crédibilité et de conseil stratégique qui accélère les transactions avec les utilisateurs à grande échelle.

Pour en savoir plus sur les capacités de Bitzero en matière de CHP pour les opérations hyperscale, visitez www.bitzero.com.

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructures énergétiques informatiques et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. La Société se concentre sur le développement de centres de données, le minage de Bitcoin et l'obtention de partenariats stratégiques d'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Visitez le site www.bitzero.com pour en savoir plus.

À propos de CBRE

CBRE Group, Inc. (NYSE : CBRE), une entreprise du Fortune 500 et du S&P 500 dont le siège social est situé à Dallas, est la plus grande société de services et d'investissement en immobilier commercial au monde (sur la base du chiffre d'affaires 2024). L'entreprise compte plus de 140 000 employés (y compris les employés de Turner & Townsend) au service de clients dans plus de 100 pays. CBRE offre des services à ses clients dans quatre secteurs d'activité : le conseil (location, ventes, émission de dettes, services hypothécaires, évaluations) ; l'exploitation et l'expérience immobilières (gestion de sites, gestion immobilière, espaces modulables et expériences) ; la gestion de projets (gestion de programmes, gestion de projets, conseil en gestion des coûts) ; l'investissement immobilier (gestion d'investissements, développement). Veuillez visiter notre site Internet à l'adresse www.cbre.com.

À propos d'Hydra Host

Hydra Host est une société d'infrastructure de nouvelle génération qui exploite des grappes GPU haute performance dans des centres de données mondiaux pour les bureaux familiaux et les allocateurs mondiaux d'alternatives, les centres de données et les exploitants d'énergie. Entreprise classée parmi les 10 meilleurs partenaires cloud de NVIDIA et soutenue par le Founders Fund, Hydra Host offre des services de calcul en tant que catégorie d'actifs dans plus de 50 emplacements à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.hydrahost.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant : les partenariats avec CBRE et Hydra Host, l'incidence prévue des partenariats avec CBRE et Hydra Host sur la commercialisation, le déploiement et la monétisation des capacités de centres de données pour le calcul haute performance et prêts pour l'IA, la capacité d'aider à la mise à l'échelle et à l'adaptation des centres de données prêts pour l'IA, les déclarations sur la capacité potentielle de l'ordre du gigawatt à faible émission de carbone de Bitzero, la demande prévue des clients hyperscale, d'entreprise, neocloud et natifs de l'IA, les échéanciers prévus liés au développement et à la disponibilité de l'énergie sur le site finlandais, la capacité de Bitzero à déployer et monétiser les capacités de processeur graphique, et les plans et intentions de la Société en ce qui concerne les canaux de demande de capacité de calcul et de processeur graphique et les stratégies de monétisation diversifiée, ainsi que les attentes éclairées par la recherche de CBRE concernant les contraintes de capacité, la dynamique de la demande et les tendances en matière de tarification pour le CHP en Europe et en Scandinavie.

Les déclarations prospectives sont fondés sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction qui, bien que jugées raisonnables à la date de la présente publication, sont assujetties à des risques et incertitudes importants. Les hypothèses importantes qui sous-tendent les informations prospectives comprennent, entre autres : la possibilité que les partenariats progresseront tel qu'anticipé, que les travaux d'ingénierie et de préconception pour le site finlandais seront achevés dans les délais prévus, que la disponibilité d'électricité prévue sera atteinte, que la plateforme Brokkr fonctionnera et s'adaptera comme prévu, que Bitzero continuera d'avoir un accès stable à des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone, que le centre de données de la Société continuera de fonctionner comme prévu avec un accès stable à une électricité aux coûts prévus, que les conditions de marché du Bitcoin (y compris la difficulté du réseau et la tarification du Bitcoin) demeureront dans les limites prévues, de sorte que les gains d'efficacité de la Société se traduiront par des avantages concurrentiels et que la demande de CHP se poursuivra. Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres : des retards dans le développement, la construction ou l'ingénierie ; des retards ou limitations dans la distribution d'électricité ou la disponibilité de l'infrastructure ; des changements dans la demande en matière d'hyperscale, d'IA ou de GPU ; des défis opérationnels associés au déploiement, à la gestion du cycle de vie ou à la monétisation de la capacité de GPU ; des problèmes de rendement ou contraintes imprévues liés à la plateforme d'Hydra Host ; des changements réglementaires ou politiques régionaux ou nationaux touchant les centres de données, les marchés de l'énergie ou les industries connexes en Finlande, en Norvège ou dans d'autres territoires ; des fluctuations des coûts énergétiques ; des pressions concurrentielles sur les marchés mondiaux des infrastructures de calcul IA et hyperscale ; des conditions macroéconomiques ou de marché influençant les investissements dans les centres de données à grande échelle. D'autres risques et incertitudes sont décrits dans les documents d'information continue de la Société, y compris sa déclaration d'inscription et les rapports financiers subséquents disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les informations prospectives sont fournies dans le but de communiquer les plans, attentes et intentions actuels de la direction concernant les activités futures et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

