MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - 19 mars 2026 - Sydney, Australie

FAITS SAILLANTS

Figure 1 : Résultats pour le césium issus des sondages forés en 2025 à la pegmatite CV13. (Groupe CNW/PMET Resources Inc.) Figure 2 : Pollucite avec des veinules tardives de spodumène/pollucite (blanc) montrant une texture classique en « tapioca » (gouttelettes blanches) à une profondeur d’environ 43,7 m dans le sondage CV25-979, dans la zone Helios. Le carottage a livré un résultat de 0,5 m à 2,33 % Cs2O au sein d’un intervalle minéralisé plus large de 4,9 m à 3,65 % Cs2O (de 39,0 m à 43,9 m). (Groupe CNW/PMET Resources Inc.)

La plus grande intersection de césium en forage répertoriée à ce jour dans la zone Helios nouvellement découverte : 4,9 m à 3,65 % Cs 2 O incluant 1,7 m à 6,14 % Cs 2 O (CV25-979). 0,5 m à 6,28 % Cs 2 O (CV25-984).

Fortes teneurs en césium recoupées en forage à l'extérieur des zones minéralisées connues à la pegmatite CV13, indiquant la présence d'une nouvelle lentille minéralisée au nord de la zone Vega : 2,3 m à 4,65 % Cs 2 O (CV25-999).

à l'extérieur des zones minéralisées connues à la pegmatite CV13, En tout, 57 024 m de forage (245 sondages) ont été complétés en 2025 et les résultats pour le lithium, le césium et le tantale ont maintenant été publiés pour tous les sondages : Les résultats de 1 176 m de forage (7 sondages) complétés à la pegmatite CV13 sont annoncés dans les présentes.



Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration, a déclaré : « Ces résultats concluent la publication des données pour tous les sondages de la campagne de forage 2025 de la Société à Shaakichiuwaanaan, qui a connu un grand succès et qui a livré plusieurs nouvelles découvertes significatives, démontrant une fois de plus l'importance mondiale de la propriété de par son envergure, ses teneurs et son potentiel pour de multiples minéraux critiques. L'équipe continue de travailler d'arrache-pied, comme en témoignent les succès et les progrès constants de la Société en matière d'exploration et de mise en valeur. »

« Les travaux en cours visent d'abord à intégrer les nouveaux ensembles de données dans la stratégie d'exploration de la Société et dans ses modèles géologiques mis à jour, qui serviront à étayer la prochaine ronde de travaux d'exploration et une étude de faisabilité mise à jour pour CV5 incluant le tantale comme coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large couvrant le lithium, le césium et le tantale », a ajouté M. Smith.

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer les derniers résultats d'analyse issus de sa campagne de forage 2025 sur la propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Les sondages dont les résultats sont publiés aujourd'hui ciblaient la minéralisation en césium à la pegmatite CV13.

En plus de constituer l'une des plus grandes ressources minérales de pegmatite de lithium-tantale1 et réserves minérales de pegmatite lithinifère2 au monde, la propriété renferme également la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite en place au monde, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées). La pegmatite CV13, qui encaisse les ressources minérales de césium, est située à environ 3 km dans la continuité latérale de la pegmatite CV5, qui se trouve à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga et du corridor des infrastructures de lignes électriques et qui est accessible à longueur d'année par la route.



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1 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert), 0,60 % Li2O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li2O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs2O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

2 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li2O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li2O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li2O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

Les résultats d'analyse pour le césium des carottes de forage des derniers 1 176 m (7 sondages) de la campagne de forage 2025 - tous dans la pegmatite CV13 - sont annoncés dans les présentes (voir la figure 1 et les tableaux 1 et 2). Les résultats pour le lithium et le tantale pour tous les sondages forés en 2025 à Shaakichiuwaanaan ont déjà été publiés (voir les communiqués de presse datés du 14 décembre 2025 et du 21 janvier 2026). Toutes les largeurs présentées correspondent à des longueurs dans l'axe de forage (c.-à-d. non largeur réelle).

ZONE DE CÉSIUM HELIOS (NOUVELLE DÉCOUVERTE FAITE EN 2025)

La zone de césium Helios à CV13 est une nouvelle découverte faite en 2025; elle est située près de la surface, présente des dimensions approximatives de 180 m x 80 m avec une épaisseur d'environ 1 à 3 m, et reste ouverte dans plusieurs directions (figure 1, tableau 1, figure 2). À Helios, les premiers résultats de forage ont confirmé la présence de teneurs élevées en césium, incluant un intervalle de 1,0 m à 21,52 % Cs 2 O dans le sondage CV25-975 (voir le communiqué de presse daté du 3 février 2026). Les derniers résultats de forage à venir pour 2025 sont présentés dans ce communiqué de presse et comprennent la plus grande intersection de césium - qui présente aussi une teneur élevée - répertoriée à ce jour à Helios :

4,9 m à 3,65 % Cs 2 O incluant 1,7 m à 6,14 % Cs 2 O (CV25-979), voir la figure 2.

incluant (CV25-979), voir la figure 2. 0,5 m à 6,28 % Cs 2 O (CV25-984).

(CV25-984). 2,6 m à 1,14 % Cs 2 O (CV25-968).

NOUVELLE DÉCOUVERTE INDIQUANT UNE NOUVELLE ZONE POTENTIELLE AU NORD DE VEGA

Le dernier lot de résultats d'analyse de carottes de forage s'est soldé par la découverte de fortes teneurs en césium à l'extérieur des autres zones de minéralisation connues à la pegmatite CV13 (c.-à-d. au-delà des zones Vega, Rigel et Helios). L'intersection de forage de 2,3 m à 4,65 % Cs 2 O (CV25-999) est située à environ 70 m au nord de la zone de césium Vega actuellement définie et se trouve plus près de la surface (~45 m de profondeur verticale), indiquant la présence d'une nouvelle lentille minéralisée (figure 1). La Société a l'intention d'effectuer un suivi de l'intersection minéralisée lors de sa campagne de forage 2026.

PROCHAINES ÉTAPES

Les résultats de forage pour le lithium, le césium et le tantale ont maintenant tous été reçus et publiés pour tous les sondages forés dans le cadre de la campagne 2025 (57 024 m en 245 sondages). L'équipe géologique interprète et travaille actuellement avec ces données pour faire avancer les modèles géologiques des pegmatites et des roches encaissantes pour le projet. Les travaux sont d'abord axés sur les pegmatites CV5 et CV13 - incluant les zones de césium Vega, Rigel et Helios - en amont des mises à jour des modèles de blocs respectifs et des estimations de ressources minérales qui suivront.

Ces modèles révisés serviront à étayer une mise à jour de l'étude de faisabilité pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale. Par ailleurs, la Société poursuit activement ses démarches pour obtenir les permis nécessaires pour le prélèvement d'un échantillon en vrac souterrain de la pegmatite minéralisée à CV5.

Tableau 1 : Sommaire des résultats d'analyse pour le césium des sondages ciblant la pegmatite CV13 annoncés dans ce communiqué.

Zone Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm)

Vega CV25-937 38,9 39,8 0,9 5,12 1,64 303

Vega CV25-941 84,5 86,0 1,5 0,21 2,78 177

Vega CV25-945 129,2 129,7 0,5 0,95 1,72 58





153,8 154,4 0,6 3,50 3,60 34

Helios CV25-968 46,4 49,0 2,6 1,68 1,14 229

Helios CV25-979 39,0 43,9 4,9 1,64 3,65 544



incl. 39,0 40,7 1,7 0,08 6,14 47

Helios CV25-984 44,2 44,7 0,5 4,15 6,28 97

Au nord de Vega CV25-999 45,3 47,5 2,3 0,75 4,65 24



(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage (et largeur réelle pas fournie compte tenu des orientations de forage variées, de la nature inhérente des corps pegmatitiques et du stade de délimitation) et comprennent tous les intervalles de pegmatite >1 % Cs2O. Une teneur de coupure de 0,5 % Cs2O est utilisée pour circonscrire les intervalles de pegmatite.

Tableau 2 : Attributs des sondages forés à la pegmatite CV13 dont les résultats sont présentés dans ce communiqué.

Sondage Substrat Profondeur

totale (m) Azimut

(°) Inclinaison

(°) Estant Nordant Élévation

(m) Calibre de

carottage Secteur CV25-937 Sol 173,1 170 -85 565442,2 5928367,5 405,3 HQ3 CV13 CV25-941 Sol 169,9 140 -75 565709,0 5928599,6 382,3 HQ3 CV13 CV25-945 Sol 215,1 295 -75 565461,9 5928558,3 387,9 HQ3 CV13 CV25-968 Sol 263,2 205 -75 564777,7 5928210,4 425,9 HQ3 CV13 CV25-979 Sol 80,3 200 -65 564820,9 5928193,9 426,8 NQ CV13 CV25-984 Sol 94,9 20 -80 564821,8 5928196,1 427,0 NQ CV13 CV25-999 Sol 179,1 65 -70 565431,0 5928780,9 390,0 HQ3 CV13

(1) Système de coordonnées NAD83 / UTM zone 18N; (2) Tous les sondages ont été forés par forage au diamant; (3) Les azimuts et les inclinaisons présentés sont ceux « planifiés » et pourraient varier au collet/en fond de trou.

ASSURANCE-QUALITÉ / CONTRÔLE DE LA QUALITÉ (AQCQ)

Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés/étalons dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure.

Tous les échantillons de carottes de forage ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

À PROPOS DU CÉSIUM

Les gisements minéraux de césium sous forme de pollucite sont très rares à l'échelle mondiale et représentent la composante la plus fractionnée des systèmes de pegmatites LCT, qui sont effectivement la seule source économique primaire connue d'approvisionnement en césium. Les gisements économiques de pegmatite riche en césium sont typiquement de plus petite envergure et varient entre <10 kt et 350 kt, comparativement aux gisements de pegmatite lithinifère qui varient typiquement dans les millions de tonnes (<10 Mt à rarement plus de 100 Mt).

Le marché des composés de césium et de césium métallique est largement opaque puisque le césium n'est pas négocié publiquement comme le cuivre ou l'or, mais plutôt par le biais de contrats bilatéraux et à durée déterminée. De plus, les prix des produits varient en fonction de la forme de césium qu'ils contiennent, du degré de pureté et de l'utilisation finale du produit. À titre d'exemple, le carbonate de césium (Cs 2 CO 3 ≥ 99 %) se négocie actuellement à plus de 200 $ US/kg (excluant la TVA, source des prix - Marché des métaux de Shanghai).

L'offre de césium est actuellement restreinte; seules quelques sources d'approvisionnement limitées alimentent le marché mondial. Une découverte de la taille, de la teneur et de l'envergure de Shaakichiuwaanaan a le potentiel de devenir une source primaire d'approvisionnement pour les marchés mondiaux à long terme. Cela inclut les applications existantes pour le césium dans les domaines du forage pétrolier et gazier, l'imagerie médicale, la réduction des émissions, les horloges atomiques et les systèmes de navigation GPS de précision, ainsi que de nouvelles applications potentiellement grandissantes dans l'industrie des panneaux solaires terrestres. En effet, le césium jouerait un rôle vital en améliorant sensiblement l'efficacité, la stabilité et la durée de vie des panneaux solaires de la prochaine génération. Par ailleurs, l'utilisation du césium dans les batteries au lithium-ion pour en améliorer la performance fait actuellement l'objet de recherches actives, notamment en tant qu'additif dans des cathodes, des anodes et des électrolytes de différentes compositions chimiques.

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (permis de géologue no 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (membre no 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À PROPOS DE RESSOURCES PMET INC.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O3. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée4 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumées), et se classe parmi les 10 plus grandes pegmatites lithinifères au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O (indiquées) et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O (présumées).



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3 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.

4 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga (indiquées) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga (présumées), et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5) et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'interprétation des résultats d'exploration, le potentiel d'exploration et de développement des différentes zones, les interprétations résiduelles de la campagne de forage 2025 et les futurs travaux d'exploration, incluant les résultats anticipés de ces derniers, l'avancement des modèles géologiques des pegmatites et des roches encaissantes sur le projet, l'échantillonnage en vrac de la pegmatite minéralisée à CV5, qui est actuellement à l'étape de l'obtention des permis, la préparation et la publication d'une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes, le potentiel du tantale, du lithium et du césium en tant que coproduits, la capacité de mener à terme une étude de faisabilité mise à jour pour la pegmatite CV5 incluant l'ajout du tantale en tant que coproduit, ainsi qu'une évaluation économique préliminaire pour le projet plus large incluant le lithium, le césium et le tantale, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété et les résultats de ces derniers se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

DÉCLARATION DE LA PERSONNE COMPÉTENTE (RÈGLES D'INSCRIPTION DE L'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce correspondante et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce correspondante continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

ANNEXE 1 - TABLEAU 1 DU CODE DU JORC 2012 (RÈGLE D'INSCRIPTION 5.8.2 DE L'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie.

L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les lithologies déterminées lors de la diagraphie géologique (c.-à-d., par un ou une géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité (demi-carottes), peu importe si de la minéralisation en spodumène avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée.

La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.

Toutes les carottes de forage sont orientées selon la foliation maximum avant d'être diagraphiées et échantillonnées et sont sciées en demi-carottes; une moitié du carottage est prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte est laissée dans la boîte comme témoin.

Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V). Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). Tous les sondages ont été forés par forage au diamant carotté de calibre NQ ou HQ3. Le carottage n'était pas orienté. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. Toutes les carottes de forage ont fait l'objet d'une diagraphie géotechnique conforme aux pratiques courantes de l'industrie, incluant TCR, RQD, ISRM et Q-Method (depuis le milieu de l'hiver 2023). La récupération du carottage dépasse typiquement 90 %. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. Sur réception à la carothèque, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (incluant la structure), des patrons d'altération, de la géologie et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative de la pegmatite ont aussi été prises à intervalles systématiques pour toutes les carottes de forage de pegmatite en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau, ainsi que pour une sélection de carottes de forage des roches encaissantes.

La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie.

Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. L'échantillonnage des carottes de forage est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Le même côté de la carotte était échantillonné afin de maintenir la représentativité.

La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.

La taille des différents échantillons est considérée appropriée pour le type de matériel analysé.

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés/étalons dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

La Société se fie sur ses propres protocoles d'AQCQ internes (utilisation systématique de blancs, de matériaux de référence certifiés/étalons et de vérifications externes) ainsi qu'aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. Les intervalles sont examinés et compilés par le vice-président exécutif à l'exploration et le directeur de projet avant la divulgation, incluant un examen des données analytiques des échantillons d'AQCQ internes de la Société.

Aucun sondage jumelé n'a été foré.

La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium, du césium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, Ta 2 O 5 = Ta × 1,221, et Cs 2 O = Cs × 1,0602. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. Chaque collet de forage a été arpenté à l'aide d'un appareil RTK Trimble Zephyr 3.

Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.

La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.

La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. À CV13, l'espacement entre les sondages est en partie établi en fonction d'une grille (avec un espacement de ~100 m) et en partie établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage. Par conséquent, la localisation des collets et l'orientation des sondages peuvent être très variables, reflétant l'orientation variable du corps de pegmatite latéralement. Un espacement entre les points de percée dans la pegmatite de ~50 m (catégorie indiquée, Li-Ta) à 100 m (catégorie présumée, Li-Ta) est ciblé.

Compte tenu de la nature de la minéralisation et de la continuité de la modélisation géologique, l'espacement entre les sondages est considéré suffisant pour étayer une ERM.

La longueur des échantillons de carottes de forage varie typiquement entre 0,5 et 2,0 m et est de ~1,0 à 1,5 m en moyenne. L'échantillonnage est continu sur toute la pegmatite recoupée en sondage.

Les échantillons de carottes de forage ne sont pas regroupés en composites lors du prélèvement ni lors de l'analyse. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé.

Les principaux corps minéralisés sont relativement non déformés et très compétents, mais sont sous l'effet d'un contrôle structural important.

À CV13, le corps de pegmatite principal montre une orientation variable faiblement inclinée vers le nord. Les zones Rigel, Vega et Helios sont entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13 sous forme de lentilles concordantes à l'orientation locale de la pegmatite. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons de carottes de forage ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or, Québec, faisant l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025.

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.

Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV.

Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al. Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. L'information sur les attributs des sondages est présentée dans un tableau dans les présentes.

Les résultats pour les intervalles de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentés, à moins que l'intervalle ne présente une teneur à l'analyse de >1 % Cs 2 O. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. Des moyennes pondérées sur la longueur ont été utilisées pour calculer la teneur sur l'épaisseur.

Aucune teneur de coupure spécifique n'a été utilisée lors du calcul des valeurs teneur-épaisseur pour le lithium ou le tantale. La teneur moyenne en lithium, tantale et césium, pondérée sur la longueur de l'intervalle de pegmatite entier, est calculée pour tous les intervalles de pegmatite de plus de 2 m de longueur dans l'axe de forage, ainsi que dans les zones à plus haute teneur à la discrétion du géologue. De plus, pour les zones de césium spécifiquement, une teneur de coupure générale de 0,5 % Cs 2 O a été utilisée pour calculer les intervalles de pegmatite à >1 % Cs 2 O, lesquels sont présentés, le cas échéant.

Les pegmatites présentent une minéralisation irrégulière de par leur nature, ce qui fait que certains intervalles comportent un petit nombre d'échantillons faiblement minéralisés inclus dans le calcul. La dilution interne non pegmatitique est typiquement limitée à <3 m lorsque c'est pertinent, et les intervalles sont indiqués lorsque les résultats d'analyse sont divulgués.

Aucune valeur en équivalent métal n'a été présentée. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). À CV13, l'interprétation actuelle indique une série de filons-couches subparallèles, subhorizontaux à faiblement inclinés vers le nord. Au sein du corps de pegmatite à CV13, les zones Rigel, Vega et Helios suivent l'orientation locale du corps de pegmatite plus large.

Toutes les largeurs sont présentées en longueur dans l'axe de forage. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. Les résultats sont présentés de façon équilibrée.

Veuillez consulter le (ou les) tableau(x) inclus dans les présentes.

Les résultats pour les intervalles de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentés. Toutefois, tous les intervalles où la teneur en césium dépasse 1 % Cs 2 O sont présentés. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.

La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt. Cela devrait inclure du forage d'expansion et du forage intercalaire.

D'autres travaux de forage sont anticipés en appui au développement des pegmatites CV5 et CV13 (ressources, géotechnique, géomécanique, hydrogéologique).

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

Les travaux de prospection, d'échantillonnage de roches et de cartographie en surface devraient se poursuivre sur l'ensemble de la propriété en ciblant les pegmatites LCT.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]