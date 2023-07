Les agences d'évaluation des technologies de la santé (ÉTS) viennent ainsi asseoir la valeur thérapeutique de PLUVICTO MC et confirmer le besoin de nouvelles approches dans le traitement du cancer de la prostate avancé





Les recommandations en faveur du remboursement émises par les ÉTS constituent un jalon important vers le remboursement de cette option thérapeutique par les régimes publics pour les patients admissibles au Canada

MONTRÉAL, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. est ravie d'annoncer que le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) ont recommandé le remboursement de PLUVICTOMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) par les régimes publics.

L'ACMTS et l'INESSS ont recommandé le remboursement de PLUVICTOMC par les régimes publics pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) chez l'adulte ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes et qui remplit certaines conditions.

« Les recommandations de l'ACMTS et de l'INESSS en faveur du remboursement constituent une excellente nouvelle pour les personnes atteintes d'un CPRCm exprimant le PSMA et leurs proches », a affirmé Laurent Proulx, président-directeur général de PROCURE. « Le remboursement par les régimes publics de toutes les provinces sera essentiel pour accélérer l'accès aux approches thérapeutiques novatrices, comme les besoins non comblés les plus criants concernent les patients qui vivent avec la maladie à un stade avancé. Il s'agit donc d'un pas dans la bonne direction pour remédier à cette situation. »

Approuvé par Santé Canada en août 2022, PLUVICTOMC est le premier traitement ciblé par radioligand pour les patients atteints d'un CPRCm exprimant le PSMA au Canada1. Grâce à ce nouveau mode d'action, PLUVICTOMC se lie aux cellules cancéreuses ciblées exprimant le PSMA, ce qui permet d'exposer directement ces cellules et celles qui les entourent à la radiothérapie1.

« La reconnaissance des bienfaits cliniques de PLUVICTOMC par l'ACMTS et l'INESSS donne une nouvelle impulsion à notre engagement visant à repenser les soins contre le cancer grâce à un traitement ciblé par radioligand et témoigne de la valeur de ce traitement pour le CPRCm évolutif », a déclaré Andrea Marazzi, président national de Novartis Pharma Canada inc. « Le traitement de précision contre le cancer vient transformer de manière positive la façon dont le cancer de la prostate est pris en charge. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec toutes les parties prenantes afin que cette avancée soit rapidement accessible à l'échelle du Canada. »

Les recommandations de l'ACMTS et de l'INESSS en faveur du remboursement de PLUVICTOMC s'appuient sur les résultats de l'essai pivot de phase III VISION, dans le cadre duquel des patients atteints d'un CPRCm exprimant le PSMA ont été répartis de façon aléatoire pour recevoir le 177Lu-PSMA-617 en plus des meilleurs soins de soutien (MSS) ou du meilleur traitement standard (MTS) ou bien les MSS ou le MTS seulement.

Pour obtenir tous les détails sur les recommandations en faveur du remboursement de PLUVICTOMC, y compris les critères cliniques et les conditions qui s'appliquent, veuillez consulter les sites Web de l'ACMTS et de l'INESSS.

À propos de PLUVICTOMC

PLUVICTOMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes1. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)1. Après son administration dans le sang, PLUVICTOMC se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire1. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. Nous fournissons des médicaments de grande valeur qui allègent le fardeau des maladies les plus graves pour la société grâce à un leadership technologique en recherche et développement et à de nouvelles approches d'accès. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les premières entreprises du monde à investir dans la recherche et le développement. Environ 103 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent ensemble pour apporter les produits Novartis à près de 800 millions de personnes dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.novartis.com

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 900 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année dans le pays. Nous sommes fiers de notre engagement envers la diversité et l'inclusion. Nous avons obtenu la reconnaissance Great Place to Work® et nous nous classons parmi les 50 meilleurs lieux de travailMC, Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes 2022, pour l'engagement communautaire 2022 et pour le travail hybride au Canada 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez www.novartis.ca

À propos d'Advanced Accelerator Applications Canada inc.

Advanced Accelerator Applications Canada inc. (ADACAP), une société de Novartis, se spécialise dans les traitements radioligand ciblés et des traitements d'imagerie de précision par radioligand en oncologie. Nous nous engageons à transformer la vie des patients en étant à la pointe de l'innovation en médecine nucléaire. ADACAP est un leader dans le domaine des médicaments radiopharmaceutiques pour l'imagerie diagnostique par tomographie par émission de positrons (TEP) et par tomographie par émission monophotonique (TEMP). Pour en savoir plus, consultez le site : www.adacap.com

Références

1. Advanced Accelerator Applications USA, Inc. Monographie canadienne de PLUVICTOMC. 25 août 2022.

