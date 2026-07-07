Plusgrade et Breeze Airways® lancent « Buy BreezePoints », élargissant leur partenariat multiproduit

Plus de façons d'accéder aux récompenses : Les membres Breezy Rewards ® peuvent maintenant acheter des BreezePoints directement, ce qui leur donne la flexibilité de compléter leur solde et de réserver des vols récompenses au moment qui leur convient.

Les membres Breezy Rewards peuvent maintenant acheter des BreezePoints directement, ce qui leur donne la flexibilité de compléter leur solde et de réserver des vols récompenses au moment qui leur convient. Une nouvelle source de revenus pour Breeze : Buy BreezePoints ajoute un canal de revenus auxiliaires à forte marge pour Breeze Airways, tout en favorisant un engagement plus profond des membres alors que la compagnie aérienne poursuit le déploiement de son programme de fidélité Breezy Rewards renouvelé.

Buy BreezePoints ajoute un canal de revenus auxiliaires à forte marge pour Breeze Airways, tout en favorisant un engagement plus profond des membres alors que la compagnie aérienne poursuit le déploiement de son programme de fidélité Breezy Rewards renouvelé. Expansion de la fidélisation pour Plusgrade : Breeze Airways continue d'élargir son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de Plusgrade en ajoutant Buy BreezePoints à Preferred Seating, Extra Legroom et Seat Blocker.

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Plusgrade, chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, et Breeze Airways, la compagnie aérienne à bas prix offrant un excellent rapport qualité-prix qui combine des tarifs abordables et des commodités modernes pour une expérience de voyage Seriously Nice™, ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat avec le lancement de Buy BreezePoints. Offerte dès maintenant par l'intermédiaire de la plateforme Loyalty Currency Retailing de Plusgrade, cette fonctionnalité permet aux membres Breezy Rewards d'acheter des BreezePoints directement -- leur donnant ainsi plus de contrôle sur leurs récompenses et un accès plus rapide aux vols qu'ils souhaitent réserver.

Ce lancement s'appuie sur une relation existante dans le cadre de laquelle Breeze utilise déjà les solutions de revenus auxiliaires de Plusgrade, notamment Preferred Seating, Extra Legroom et Seat Blocker. L'ajout de Buy BreezePoints étend cette collaboration à la monnaie de fidélité, offrant aux membres plus de façons d'interagir avec le programme Breezy Rewards et leur solde de BreezePoints.

Buy BreezePoints donne aux membres une façon directe de combler l'écart lorsqu'il leur manque quelques points pour réserver un vol récompense. Plutôt que d'attendre d'accumuler des points uniquement grâce aux vols, les membres peuvent acheter des points à tout moment, transformant ainsi une occasion manquée de peu en réservation concrète. Pour Breeze, il s'agit d'un nouveau canal de revenus immédiat et à forte marge qui renforce la valeur de la monnaie Breezy Rewards.

« Breeze a bâti quelque chose de réellement différent dans le secteur de l'aviation nord-américaine : un transporteur qui se démarque par l'expérience, et non seulement par le prix, et qui appuie cette promesse par de vrais investissements dans ses produits », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Nous collaborons déjà avec eux sur Preferred Seating, Extra Legroom et Seat Blocker, et l'expansion vers la fidélisation était la prochaine étape naturelle pour nous deux. Buy BreezePoints offre aux membres un accès direct aux récompenses qu'ils visent, sans la frustration d'être à quelques points seulement d'un vol. C'est exactement ce qu'un programme de fidélité devrait offrir. »

« Nous cherchons toujours à donner à nos Guests plus de contrôle sur leur expérience de voyage, et c'est exactement ce que permet Buy BreezePoints », a déclaré David Neeleman, chef de la direction de Breeze Airways. « Nos membres Breezy Rewards participent avec enthousiasme au nouveau programme et accumulent des BreezePoints sur chaque vol qu'ils achètent. Ils ont maintenant la flexibilité de compléter leur solde de points et de réserver un voyage récompense sans attendre. Plusgrade est un partenaire solide qui nous aide à concrétiser cette promesse. »

Pour en savoir plus sur l'achat de BreezePoints, visitez le site Web de Breeze Airways.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 575 des plus grandes marques de voyage au monde -- dans les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire de passagers et des services financiers -- ainsi que plus de 3 000 hôtels et complexes hôteliers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client exceptionnelles. En tant que chef de file des revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus sur sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage bonifiées pour des millions de passagers et de clients. Fondée en 2009, Plusgrade a son siège social à Montréal et compte des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez plusgrade.com.

À propos de Breeze Airways

Breeze Airways exploite plus de 300 liaisons annuelles et saisonnières vers 91 villes aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Fondée par l'entrepreneur en aviation David Neeleman, Breeze a pris son envol en mai 2021 en offrant un service aérien haut de gamme, abordable et sans escale vers des marchés secondaires, à bord de sa flotte phare d'appareils Airbus A220-300. Breeze a été nommée parmi les quatre meilleures compagnies aériennes intérieures par Travel + Leisure pendant quatre années consécutives, « Best Major Airline in North America » par l'Airline Passenger Experience Association, ainsi que l'une des « World's Most Innovative Companies » de Fast Company en 2025. Breeze a été la première compagnie aérienne intérieure américaine à obtenir la certification d'Autism Double Checked et est la compagnie aérienne officielle des sections locales de Make-A-Wish au Connecticut, en Caroline du Sud et en Utah. Grâce à une réservation simple, à des politiques conviviales et à des options de réservation personnalisées, Breeze rend l'achat facile et le vol Seriously Nice™.

B-Roll | Salle de presse

SOURCE Plusgrade Inc.

Contact média: Carrie Moench, Directrice, Marque et communications, Plusgrade, [email protected]; Contact média : McKinnley Matson, [email protected], (801) 436-3984