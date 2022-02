Plus pour nos ados : Les maisons des jeunes réclament au gouvernement une hausse significative de leur financement

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) lance aujourd'hui un cri du cœur au gouvernement : les maisons des jeunes (MDJ) souffrent présentement d'un grave sous-financement qui menace leur mission auprès des ados et il est urgent d'y remédier. À l'heure actuelle, les subventions à la mission que reçoivent les MDJ ne correspondent en moyenne qu'à un tiers seulement du budget nécessaire à leur fonctionnement de base. Ultimement, ce sont nos adolescent.es qui en sont pénalisé.es.

Conséquence directe de ce sous-financement, plus de 45 % d'entre elles ont dû fermer leurs portes ou réduire leurs heures d'ouverture au cours de la dernière année par manque de personnel. Alors que les MDJ représentent une avenue essentielle pour briser l'isolement et favoriser la santé physique et mentale de milliers de jeunes durement affectés par la pandémie, le Regroupement somme le gouvernement d'agir et d'augmenter leur financement dès le prochain budget.

« Les subventions accordées aux maisons des jeunes étaient déjà insuffisantes bien avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, après deux ans de pandémie, nos équipes sont à bout de souffle et les conséquences du sous-financement se font sentir chaque jour : réduction des heures d'ouverture et fermeture partielle, augmentation considérable du taux de roulement moyen du personnel, diminution des activités, etc. L'heure est grave. Pour les ados partout au Québec : les MDJ créent un sentiment d'appartenance, les aident à grandir et apprendre ainsi que les accompagnent pour devenir des citoyen.nes critiques, actifs et responsables. Nous avons impérativement besoin de l'appui du gouvernement pour soutenir notre mission », s'exclame Nicholas Legault, directeur général du RMJQ.

Se mobiliser pour nos ados

Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec dévoile aujourd'hui la campagne de mobilisation « Plus pour nos ados », une initiative d'envergure visant à obtenir le soutien de la population et des député.es politiques québécois.es face à ses demandes au gouvernement. Plus concrètement, du 16 février au 13 mars 2022, le RMJQ invite les citoyen.nes à signer la déclaration d'engagement « Plus pour nos ados », afin de manifester leur appui à la mission des maisons des jeunes et leur besoin accru de financement. Une fois la déclaration signée par des centaines de personnes partout au Québec, celle-ci sera remise au gouvernement du Québec en marge du dévoilement du budget 2022. « On veut plus pour nos ados, car c'est toute la société qu'y gagne! Assurer le meilleur avenir possible pour notre relève, ça veut aussi dire plus pour nos maisons de jeunes! », ajoute Nicholas Legault.

Les nombreux impacts positifs des maisons des jeunes démontrent le bien-fondé de la démarche entreprise par le RMJQ : « La MDJ de mon quartier est pour moi une deuxième maison. Certains diront que c'est cliché comme phrase, mais c'est la réalité. Là-bas, j'ai appris et évolué comme jamais je n'aurais pu l'imaginer auparavant. À la MDJ, on fait des rencontres avec des personnes qui deviennent nos ami.es, nos meilleur.es ami.es ou même notre copain ou copine. Grâce à ce lieu, j'ai découvert ma vocation. À vrai dire, j'aime tellement ce que représente ma maison de jeunes, que l'adolescent de 17 ans que je suis a pris la décision de faire des études en éducation spécialisée pour y travailler. Bref, cet endroit est comme ma deuxième maison, pour je l'espère encore longtemps », s'est exprimé Marc-André Boisjoly, 17 ans, de la MDJ Radoactif de Ville-Émard.

Il est grand temps d'agir et de se mobiliser collectivement avant que des MDJ se voient dans l'obligation de fermer définitivement leurs portes. Le soutien financier du gouvernement permettrait aux plus de 350 maisons des jeunes du Québec de poursuivre leur mission, soit d'aider les ados à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables, tout en favorisant leur santé physique et mentale.

Le grand public est invité à signer la déclaration « Plus pour nos ados » sur le site du RMJQ et à signifier leur appui sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #pluspournosados.

À propos du RMJQ

Les maisons des jeunes (MDJ) accompagnent les adolescent.es à devenir des citoyen.nes critiques, actif.ves et responsables au sein de la société, tout en offrant un lieu d'échange et de rencontre favorable. Le RMJQ s'étend à travers l'ensemble des régions au Québec et soutient le développement de plus de 350 maisons des jeunes en défendant les droits des jeunes qui les fréquentent. Avec tous les membres du RMJQ, les ados développent leur pouvoir d'action et bénéficient d'une expérience riche et vivante.

SOURCE Regroupement des maisons des jeunes du Québec

Renseignements: et demandes d'entrevue: Sandrine Gagné | Marie-Pier Kenney, Morin Relations Publiques, [email protected] | [email protected], 438 873-2909 | 514 757-8619