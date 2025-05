Semaine de la santé mentale - Les maisons des jeunes : véritables expertes pour la santé mentale des ados

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - L'état de santé mentale des adolescent•es en 2025 n'a rien de florissant et un peu plus de cinq ans après la pandémie, force est de constater que la situation est préoccupante. En marge de la Semaine de la santé mentale qui débute aujourd'hui, le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) exprime son inquiétude face à la situation actuelle, soulignant que les jeunes Québécois•es font face à de multiples défis de santé mentale, en plus des difficultés propres à l'adolescence. Le RMJQ rappelle que les maisons des jeunes (MDJ) du Québec sont là pour accompagner et offrir un soutien essentiel aux adolescent•es durant cette période.

La plus récente enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire réalisée par l'Institut de la statistique du Québec (2024) nous apprenait que les jeunes de 12 à 17 ans se portent moins bien qu'avant sur le plan psychologique. La proportion de jeunes qui se situent au niveau élevé de l'indice de détresse psychologique a presque doublé (passant de 21 % à 41 %). C'est également ce qu'observent les équipes d'intervention sur le terrain.

« En MDJ, on constate que les besoins sont criants : selon un récent sondage, le sujet le plus important pour les ados est de prendre soin de leur santé mentale. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un champ d'activité très important dans nos maisons. En effet, dans la dernière année, 95 % de nos membres ont réalisé des activités avec les ados en lien avec les thématiques de santé physique et mentale », souligne Nicholas Legault, directeur du RMJQ.

Travailler sur les facteurs qui influencent la santé mentale des jeunes

Les MDJ travaillent quotidiennement sur plusieurs facteurs qui influencent directement la santé mentale des jeunes. Par exemple, les jeunes qui ont un niveau élevé de soutien social dans différents environnements sont plus nombreux•ses à afficher une santé mentale positive. Ce soutien est directement offert par les intervenant•es en MDJ, véritables expert•es des ados, qui développent des liens significatifs avec eux et elles en les accompagnant au quotidien. De plus, on sait que les habitudes de vie comme le niveau d'activité physique et de loisir, le temps passé devant les écrans et la consommation de tabac, d'alcool et de drogues ont toutes des impacts sur la santé mentale des jeunes. Le développement de saines habitudes de vie, la prévention et la promotion de la santé ainsi que le développement des compétences personnelles et sociales sont au cœur du projet MDJ et de son approche globale.

« Comme le soulignent plusieurs chercheur•euses en santé mentale, quand les jeunes peuvent donner leur avis sur les programmes qui leur viennent en aide et qu'on leur offre un rôle accru au sein des différents milieux, les résultats positifs sont décuplés. Il s'agit de l'essence même du projet MDJ qui est pensé par et pour les jeunes, explique monsieur Legault. Cependant, nos MDJ ont besoin d'un financement adéquat pour poursuivre leurs activités en santé mentale, alors que les besoins des ados sont en croissance et se complexifient », rappelle-t-il.

À propos du RMJQ

Les MDJ accompagnent les adolescent•es dans leur parcours vers une citoyenneté critique, active et responsable. Elles offrent un lieu d'échange et de rencontre propice au développement de leur plein potentiel. Le RMJQ soutient le développement de 250 maisons des jeunes à travers le Québec, représentant plus de 350 milieux de vie. En collaboration avec ses membres, il défend les droits des jeunes et les aide à développer leur pouvoir d'action, tout en leur offrant une expérience enrichissante et vivante.

