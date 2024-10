/R E P R I S E -- Semaine des maisons des jeunes 2024 - Expert.e.s pour nos ados : Les intervenant•es en MDJ méritent de meilleures conditions de travail pour le bien-être de nos jeunes/

MONTRÉAL, le 14 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 27e Semaine des maisons des jeunes du Québec (SMDJ), qui se tiendra du 14 au 20 octobre, le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) souhaite mettre en lumière l'expertise inestimable des intervenant•es qui accompagnent nos jeunes sous la thématique Expert.e.s pour nos ados. Toutefois, sans un financement adéquat, la capacité des intervenant•es à créer des liens significatifs avec les jeunes et à accomplir leur mission de manière optimale est compromise.

« Être un•e expert•e pour les ados, c'est avant tout être en mesure d'établir un lien significatif et de confiance avec eux•elles, ce qui constitue le cœur de la mission des MDJ. La SMDJ est l'occasion de valoriser l'expertise de nos intervenant•es qui tissent ces relations essentielles avec nos ados, mais aussi de faire entendre notre appel urgent à un rehaussement significatif du financement de nos MDJ. Investir dès maintenant dans les conditions de travail de nos professionnel•les, c'est investir dans le bien-être de tous les ados qui en ont vraiment besoin », souligne Nicholas Legault, directeur général du RMJQ.

Des besoins financiers criants

Les MDJ adoptent une approche globale, touchant à plusieurs domaines d'intervention. Cela les distingue d'autres organismes plus spécialisés, mais rend l'obtention d'un financement dédié à leur mission d'autant plus difficile... Selon le dernier budget, les 243 MDJ membres du RMJQ ont reçu en 2023-2024 un budget moyen de 175 000$ pour leur fonctionnement, alors que leurs besoins réels se chiffrent à plus de 691 000$. Ce manque à gagner de plus de 515 000 $ par MDJ, soit 125 millions $, est tout simplement inacceptable.

Assurer des conditions de travail optimales pour nos intervenant•es

Pour accomplir pleinement leur mission essentielle, il est primordial pour les MDJ d'assurer la stabilité au sein des équipes, en réduisant le taux de roulement et en attirant des intervenant•es grâce à des conditions salariales et de travail adéquates. Or, la situation actuelle est critique. Selon un récent sondage réalisé auprès des membres du RMJQ, près de 50 % des MDJ ont éprouvé plus de difficultés qu'auparavant à maintenir la stabilité de leur équipe de travail, et près de 30 % n'ont pas réussi à pourvoir tous les postes affichés au cours de la dernière année. De plus, deux intervenant•es sur trois ont moins de trois ans d'ancienneté, alors que c'était le cas d'environ 50 % des intervenant•es en 2023.

Pascal Morrissette, porte-parole du RMJQ depuis 8 ans, comprend bien l'importance d'améliorer les conditions de travail pour permettre aux intervenant•es de remplir pleinement leur rôle. « Le lien significatif qu'ils et elles arrivent à créer avec les jeunes est tellement important, et je le sais parce que je l'ai moi-même vécu quand j'étais ado avec mon intervenante. C'est pour cette raison qu'on doit absolument reconnaître leur travail et leur donner les moyens de continuer à faire une différence dans la vie de nos jeunes », affirme-t-il.

Des expert•es essentiels : l'impact multidimensionnel des intervenant•es en MDJ

Les intervenant•es en MDJ sont les expert•es des ados. Leurs actions ont des impacts concrets dans toutes les sphères de la vie des jeunes : santé physique et mentale, relations interpersonnelles, développement de l'identité, inclusion, diversité, autonomie, participation citoyenne, usage des technologies et relations numériques et prévention du décrochage scolaire, pour ne nommer que quelques domaines d'intervention.

« Les intervenant•es en MDJ soutiennent les adolescent•es de manière globale, en prenant en compte la complexité de leur réalité, et c'est ce qui fait toute la différence. Quand j'étais ado, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'adultes significatifs qui ont grandement influencé mon parcours. Pour moi, il est essentiel de reconnaître la valeur du travail qui est fait dans nos MDJ », souligne Michelle Desrochers, nouvelle ambassadrice de la SMDJ 2024.

Les MDJ ne se concentrent pas sur une seule problématique, mais sur l'ensemble des conditions de vie des jeunes qu'elles accompagnent. Leur approche globale refuse de réduire les jeunes à une somme de problèmes isolés, les considérant plutôt comme des individus à part entière, capables de trouver des solutions individuelles et collectives aux difficultés rencontrées. Elles offrent un milieu de soutien, d'accompagnement et de relations volontaires et égalitaires, tout en favorisant une confrontation positive.

Afin de répondre aux besoins variés des jeunes, de nombreuses activités sur des thématiques diversifiées sont organisées dans les MDJ. L'an dernier, la très grande majorité des MDJ membres du RMJQ ont mené des activités liées à la santé physique et mentale (95 %), aux relations interpersonnelles (90,9 %) et au développement de l'identité, de la connaissance et de la confiance en soi (90,9 %).

