Plus important projet de l'histoire du programme AccèsLogis Québec : 193 nouveaux logements pour aînés offerts à Montréal grâce à un investissement estimé à plus de 112 M$

MONTRÉAL, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Montréal sont fiers d'inaugurer officiellement aujourd'hui la Résidence Des Ateliers, le plus important projet de l'histoire du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il s'agit d'un investissement estimé à plus de 112 M$.

Avec ses 193 logements destinés à des aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie, le nouvel immeuble de 10 étages, intégré au terminus d'autobus de la station de métro Rosemont, abrite également un centre administratif et de services pour l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM).

La SHQ a accordé à ce projet près de 21 M$ par le biais de son programme AccèsLogis Québec, dont plus de 8,95 M$ proviennent du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente Canada-Québec sur le logement. De plus, la SHQ a garanti le prêt hypothécaire de 62,98 M$ contracté par l'OMHM, organisme porteur du projet.

En plus, le gouvernement fédéral y a alloué 9,65 M$ par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement. Le déploiement du Fonds au Québec est encadré par l'Entente Canada-Québec sur le logement.

Quant à la Ville de Montréal, elle a versé dans le projet plus de 20,5 M$, dont 4,1 M$ sont remboursés par la Communauté métropolitaine de Montréal par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent les 82 municipalités de la région.

« Les logements des Canadiens et des Canadiennes doivent leur permettre de vivre de façon sûre, digne et abordable. En créant plus de logements abordables comme les 193 logements ici à la Résidence Des Ateliers, nous avançons vers une société plus juste où tous peuvent se loger convenablement. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Résidence Des Ateliers est le plus important projet issu du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec. Cette réalisation conjointe, très bien intégrée à son milieu, illustre notre capacité de livrer des logements sociaux et abordables qui répondent à des besoins particuliers. L'aide financière de notre gouvernement, jumelée à l'apport des autres partenaires, fait en sorte que des aînés, pour la plupart à faible revenu, pourront maintenant bénéficier d'un logement sécuritaire et abordable. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La création de ces 193 logements sociaux et abordables pour des aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie est une excellente nouvelle pour la métropole et pour toute la région de Montréal. Ces nouveaux locataires peuvent bénéficier d'un endroit adapté à leurs besoins qui leur permet de continuer à demeurer dans leur communauté. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Avec la Résidence Des Ateliers, on se dote de centaines d'habitations pour offrir à nos aînés des logements sécuritaires et abordables et un milieu de vie stimulant! Ainsi, nous poursuivons notre mission de créer plus de logements et de répondre aux besoins criants en la matière à Montréal. Cet investissement de 112 M$, dont près de 18,6 M$ provenant du fédéral, est rendu possible grâce au partenariat entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal. »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement)

« Ce projet phare de logements sociaux et abordables améliorera concrètement la qualité de vie des personnes aînées, tout en contribuant à la mixité du quartier. L'impact de l'inflation affecte particulièrement les aînés et nous sommes fiers d'inaugurer aujourd'hui ce projet de longue haleine, qui permettra de les loger dignement, à la hauteur de leurs moyens. Nous n'avons ménagé aucun effort pour qu'il se concrétise, entre autres en y consacrant plus de 20 M$. Nous avons cru en ce projet et remercions l'ensemble des partenaires qui y ont contribué. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« C'est avec une immense fierté que nous inaugurons cette dernière phase tant attendue, qui vient compléter le redéveloppement de l'ancien site des ateliers municipaux Rosemont. Cette réalisation permettra à près de 200 ménages de bénéficier d'un logement abordable à long terme, tout en profitant d'un milieu de vie exceptionnel. La Résidence Des Ateliers a toutes les allures, les fonctions et les avantages de ce à quoi nous aspirons et de ce sur quoi nous travaillons pour le développement de notre ville : offrir la meilleure qualité de vie possible à l'ensemble de la population montréalaise, et ce, peu importe l'âge ou le revenu. À l'heure de la crise du logement et de la flambée immobilière dans la métropole, les besoins sont immenses en matière de logement et il y a urgence d'agir, notamment pour la population vieillissante. L'inauguration de la Résidence des Ateliers arrive à point. Elle participe à notre réponse aux besoins criants en matière de logement social et abordable pour les personnes âgées. »

Benoit Dorais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Ce projet, aussi complexe qu'ambitieux, a nécessité la collaboration active et engagée de tous les partenaires. Sa réalisation n'aurait pu être possible sans l'expertise et la créativité des nombreux experts de l'Office municipal d'habitation de Montréal et des services gouvernementaux et communautaires impliqués au cours des dix dernières années dans celle-ci. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au projet, assurément l'un des plus grands chantiers de l'histoire de l'Office. Nous sommes fiers de cet héritage pour les générations futures. »

Danielle Cécile, directrice générale de l'OHMH

La somme de plus de 8,95 M$ intégrée au financement offert par le programme AccèsLogis Québec provient de l'Entente Canada-Québec sur le logement conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la SHQ.





Le projet bénéficie également d'une subvention de près de 3,4 M$ provenant du programme Rénovation Québec de la SHQ. Cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Montréal.





Les locataires de 96 de ces 193 logements peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 330 000 $ par année est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.





Ce chantier a requis une importante coordination et l'implication de plusieurs partenaires, dont la Société de transport de Montréal.





L'OMHM assume les coûts de réalisation de la partie non résidentielle, soit près de 36,5 M$ pour la construction de ses bureaux.





Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants.





Le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation d'itinérance.

