Plus forts ensemble : Amazon Canada souligne le Mois de la fierté au moyen d'initiatives inédites visant à soutenir et célébrer les employés 2SLGBTQ+ et les collectivités locales

TORONTO, le 24 juin 2022 /CNW/ - Afin de célébrer le Mois de la fierté, Amazon Canada met en lumière l'importance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au travail et au-delà, en organisant une série d'initiatives éducatives et d'occasions uniques qui permettront à ses employés de participer à des activités axées sur la communauté 2SLGBTQ+ dans des collectivités de tout le pays.

« Nous nous employons sans cesse à trouver de nouvelles façons d'autonomiser nos effectifs et de leur offrir des occasions de prendre part à des initiatives qui soutiennent et célèbrent les membres de la communauté 2SLGBTQ+ », explique Derek Hooey, gestionnaire de zone et responsable de Glamazon chez Amazon. « Dans l'esprit de notre thème de cette année, plus forts ensemble, nous sommes ravis de célébrer le pouvoir de la diversité des horizons, des perspectives et des voix au moyen d'une série d'initiatives qui auront lieu partout au Canada pendant le Mois de la fierté. »

Visite de Scarlett Bobo dans un centre d'exploitation et séance d'initiation au métier de drag à l'intention des employés

Cette semaine, Scarlett Bobo , ancienne participante à l'émission Canada's Drag Race, s'est rendue au centre YYZ1 d'Amazon afin de visiter les installations, d'éduquer les employés sur la symbolique puissante des drag queens, ce que ces dernières représentent pour la collectivité et l'importance du Mois de la fierté, ainsi que pour animer une séance d'initiation au métier de drag à l'intention des employés. Le 26 juin, elle participera au défilé de la fierté de Toronto en compagnie de 200 employés locaux d'Amazon appartenant au groupe d'affinité Glamazon de l'entreprise.

« Je suis absolument ravie de participer au défilé de la fierté de Toronto 2022 avec Amazon », a déclaré Scarlett Bobo. Je suis également très contente à l'idée de passer du temps avec les employés 2SLGBTQ+ et leurs alliés, grâce au groupe Glamazon. C'est extraordinaire de voir une entreprise comme Amazon investir dans la diversité, au bureau comme dans la communauté. »

Groupe d'affinité Glamazon

Glamazon est l'un des 14 groupes d'affinité d'Amazon qui aide à mettre en relation, soutenir et outiller les communautés d'employés à travers le monde. Le groupe a pour but de sensibiliser les gens aux enjeux qui touchent la communauté 2SLGBTQ+ et de favoriser les occasions de dialogue, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur, grâce à des possibilités de mentorat et à des rencontres sociales tout au long de l'année. Il existe actuellement plus de 40 sections Glamazon à travers le monde, notamment dans les secteurs de l'administration et des opérations à Toronto.

« Nous nous employons sans cesse à trouver de nouvelles façons d'autonomiser nos effectifs et de prendre part à des initiatives qui soutiennent et célèbrent les membres de la communauté 2SLGBTQ+ », a expliqué Derek Hooey, gestionnaire de zone et responsable de Glamazon chez Amazon. « Nous sommes emballés de faire équipe avec Scarlett Bobo afin d'offrir à notre équipe une activité amusante et éducative à l'occasion du Mois de la fierté. »

Défilé de la fierté de Toronto

Le char que présentera Amazon au défilé de la fierté 2002 de Toronto est le fruit d'un partenariat avec Natalie Very B , artiste et alliée de la communauté 2SLGBTQ+. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, il sera conçu pour représenter les valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion incarnées par Glamazon. Nathalie Very B a été choisie pour décorer le char en raison de son engagement à informer les gens au sujet de l'importance des pratiques non oppressives et des moyens de favoriser l'amour-propre et la neutralité corporelle dans le monde.

« J'adore le fait que mon art puisse donner aux gens des moyens d'agir, et c'est donc un honneur d'avoir été invitée à orner le char Glamazon de grands motifs colorés et audacieux à l'occasion du défilé de la fierté », a affirmé Natalie Very B. « J'espère que mes illustrations inciteront les spectateurs à s'accepter et à s'aimer tels qu'ils sont. Je veux que les gens puissent se voir représentés dans l'art public. Mes motifs visent à répandre un esprit de diversité et d'inclusion, tout en apportant fantaisie et magie au défilé. »

Repas servi par Kitchenette Toronto, traiteur 2SLGBTQ+

En prévision du défilé, les employés d'Amazon pourront savourer un repas servi par Kitchenette Toronto, un service de traiteur 2SLGBTQ+ de la région.

« La pandémie a rendu les choses extrêmement difficiles pour les restaurants, les bars et les services de traiteur », a déclaré Jimmy Georgoulis, copropriétaire de Kitchenette Toronto. « C'est pourquoi, lorsque des entreprises comme Amazon s'associent à de petites sociétés comme la nôtre, en particulier des entreprises de restauration qui opèrent dans la communauté 2SLGBTQ, cela a un impact énorme. »

Initiatives continues pour célébrer le Mois de la fierté

Tout au long du mois de juin, Amazon organisera une série d'activités axées sur la fierté dans les centres d'exploitation de tout le pays, à savoir des séances éducatives sur l'histoire et l'importance de la fierté, des jeux-questionnaires et un bingo 2SLGBTQ +, un visionnage festif de l'émission RuPaul's Drag Race, des collations sur le thème de la fierté et plus encore!

Renseignements: Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.