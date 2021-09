Plus fluide, plus fiable, plus performant : la STM présente sa vision 2021-2025 pour son réseau de voies réservées

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Montréal (STM), en collaboration avec la Ville de Montréal, présente aujourd'hui sa vision 2025 pour les voies réservées. Fruit d'une démarche conjointe avec les experts en planification, cette vision se traduira par une série de mesures pour améliorer le service de bus sur des axes stratégiques de l'île de Montréal au cours des prochaines années.

« Avec le Mouvement bus, nous souhaitons que partout sur le territoire, les Montréalaises et Montréalais aient accès à un service de transport performant, rapide et fréquent à quelques pas de leur domicile ou de leur lieu de travail. Cette stratégie, qui vise l'augmentation du nombre d'autobus, des voies réservées et des mesures préférentielles pour autobus, assurera des déplacements plus fluides, plus rapides et plus fiables d'ici 2025. À l'heure de la transition écologique et de la relance de Montréal, nous avons la responsabilité de garantir des options de déplacements plus vertes et efficaces et c'est justement ce qu'offre notre vision pour les voies réservées », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'attrait qu'ont les Montréalaises et Montréalais envers le transport collectif n'est plus à démontrer et c'est à nous, comme Administration, de veiller à ce que l'offre soit sans cesse bonifiée. En identifiant six axes forts, nous accélérons quotidiennement 270 000 déplacements, créant un impact salutaire pour les travailleuses et travailleurs qui se rendent dans les différents pôles d'emplois hors centre-ville, leur faisant économiser du temps et de l'argent. Ces voies réservées permettront également d'offrir des mesures d'atténuation lors des futurs grands travaux d'infrastructures afin que le transport collectif conserve une place prioritaire et elles supporteront le réseau du métro, en plus des grands projets de transports et de développement urbain à venir », a déclaré Eric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le réseau de voies réservées proposé permettra des liaisons plus efficaces en bus, ce qui constitue un atout majeur pour la clientèle, et ce, notamment pour les déplacements vers les secteurs d'emploi et en développement à l'extérieur du centre-ville. Avec le retour prochain des travailleurs, l'accès des bus aux voies réservées s'ajoutera aux liens actuels et futurs avec les stations de métro, le REM et le SRB Pie-IX pour donner encore plus d'options de déplacements aux Montréalais. À terme, notre objectif audacieux est de faire passer le pourcentage de clients qui profiteront d'une expérience améliorée en circulant sur une voie réservée de 24 % à 70 % », a ajouté le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnobb.

Un plan d'action en deux volets

Bonification du réseau régulier

La STM poursuivra la bonification du réseau existant en ajoutant de nouvelles voies réservées et des mesures ponctuelles, qui incluent des feux prioritaires (feux chandelle et en temps réel), dans les secteurs névralgiques durant les périodes de pointe. De façon plus spécifique, l'accent sera mis sur l'implantation de voies réservées sur des axes stratégiques afin de supporter les secteurs d'emploi, les secteurs en développement, la réduction de l'entassement et les mesures d'atténuation lors des grands travaux.

Mise en place de mesures spécifiques sur des axes structurants ciblés

Ce plan d'action mettra parallèlement de l'avant de nouvelles mesures pour les corridors structurants au cours des prochaines années. Ces mesures évolutives pourront non seulement inclure l'implantation de voies réservées avec des plages horaires élargies hors pointe, mais aussi l'aménagement d'infrastructure de type SRB (service rapide par bus). Ce réseau sera complémentaire à celui du métro, en plus des grands projets de transport et de développement urbain à venir. Ce type d'intervention pourrait se caractériser notamment par :

Des voies réservées en site propre et en service 24 h sur 24/7 jours sur 7 ;

Une revue des arrêts et une signature visuelle distinctive des stations ;

Du marquage routier distinctif (chaussée colorée sur certains tronçons) ;

De l'aménagement particulier aux arrêts.

Cap vers un réseau de bus structurant et plus performant

Les axes les plus propices à recevoir des voies réservées sont déterminés par des outils de planification mis en place par les experts en planification de la STM. Ces mesures ont permis de préciser, entre autres, le potentiel de gain de temps de chaque axe, son intégration dans la grande refonte du réseau, l'impact potentiel sur le milieu et son intégration aux grands projets.

Rappelons enfin que la mise en place d'un réseau structurant, fort et fiable de voies réservées s'inscrit dans le cadre d'une vision globale de l'ensemble des déplacements en bus à Montréal. Intitulée Mouvement bus, celle-ci prend en compte les initiatives et les grands projets visant à améliorer le réseau des bus et l'expérience clientèle.

« En ce 160e anniversaire de l'arrivée du transport collectif à Montréal, le Mouvement bus se composera à la fois de son réseau de nouvelles voies réservées, de l'électrification des bus, de l'arrivée des 300 bus et de la refonte des bus en cours. Il s'inscrit directement dans notre volonté d'améliorer l'expérience de nos clients en rendant les déplacements plus fluides, fiables, ponctuels, et surtout plus performants. Il assurera également la cohésion entre les divers grands projets structurants en cours et à venir. Après avoir franchi le cap de 100 ans d'histoire des bus à Montréal, nous pouvons dire avec enthousiasme que le Mouvement bus nous propulse dans une nouvelle ère ! », a conclu M. Luc Tremblay, directeur général de la STM.

Pour plus d'information sur le Mouvement bus : stm.info/mouvementbus

Pour plus d'information sur les voies réservées : stm.info/voiereservee

SOURCE Société de transport de Montréal

Renseignements: Isabelle A. Tremblay, Affaires publiques, Société de transport de Montréal, [email protected]; Catherine Cadotte, Attachée de presse de la mairesse, Cabinet de la mairesse de Montréal et du comité exécutif, 514 465-2591, [email protected]

Liens connexes

https://www.stm.info/