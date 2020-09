Les invités qui s'inscrivent à FidéliTim et associent leur carte à un compte numérique peuvent réclamer un café gratuit après seulement sept achats admissibles au lieu de douze.

Les invités qui s'inscrivent à FidéliTim entre le 21 septembre et le 28 octobre pourront profiter d'une offre d'un café (de n'importe quel format) à 1 $ par jour pendant une semaine!*

TORONTO, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Tim Hortons compte des millions de fidèles invités qui profitent de tous les avantages du programme FidéliTim parce qu'ils sont des membres inscrits, ce qui leur donne accès à des offres, des promotions et des concours exclusifs sur l'appli.

Le processus pour s'inscrire à FidéliTim et associer une carte de plastique à un compte numérique est simple et rapide, et les invités peuvent ensuite profiter de tous les avantages du programme, qui sont réservés aux membres inscrits.

« FidéliTim est rapidement devenu un des programmes de fidélisation les plus importants et les plus utilisés au Canada, et nous continuons de chercher des moyens de l'améliorer », déclare Matt Moore, chef du numérique et de FidéliTim chez Tim Hortons.

« Nous avons maintenu toute la simplicité du processus d'inscription à FidéliTim : les invités n'ont qu'à aller sur notre site Web ou télécharger notre appli, s'inscrire et associer leur carte FidéliTim de plastique à un compte numérique en fournissant une adresse électronique. En exigeant des membres FidéliTim qu'ils soient inscrits et qu'ils associent leur carte de plastique, nous donnons à notre programme de fidélisation la capacité d'offrir aux invités une meilleure expérience personnalisée comprenant des offres et des promotions exclusives. Nos invités nous ont dit que ces avantages étaient très importants pour eux. De plus, les invités n'auront plus à craindre de perdre leurs points s'ils égarent leur carte de plastique, car leur solde de points sera lié à leur adresse électronique. »

Les membres FidéliTim inscrits obtiennent 10 points par transaction admissible et ont accès à de nombreuses options de récompenses, notamment :

50 points : Galette de pommes de terre, Beigne classique, Beigne gourmet, Biscuit

Galette de pommes de terre, Beigne classique, Beigne gourmet, Biscuit 70 points : Café infusé, Thé, Beigne de rêve, Bagel, Pâtisserie

Café infusé, Thé, Beigne de rêve, Bagel, Pâtisserie 100 points : Chocolat chaud, Vanille française, TimGlacé MC , Quartiers de pommes de terre

Chocolat chaud, Vanille française, TimGlacé , Quartiers de pommes de terre 140 points : Cappuccino glacé classique, Boisson givrée, Boisson à base d'espresso, Boîte de 10 Timbits ® , Yogourt, Gruau

Cappuccino glacé classique, Boisson givrée, Boisson à base d'espresso, Boîte de 10 Timbits , Yogourt, Gruau 180 points : Sandwich de déjeuner, Soupe

Sandwich de déjeuner, Soupe 220 points : TimatinMD BLT, Sandwich de déjeuner du travailleur, Sandwich de dîner, Chili

Les membres FidéliTim inscrits peuvent aussi recevoir une gâterie à leur anniversaire, ainsi que d'autres offres exclusives hebdomadaires, et ils peuvent participer à des concours amusants, comme le Défi de hockey de la LNHMD de Tim, auquel ils peuvent participer en ce moment durant la Finale de la Coupe StanleyMC 2020. Les membres FidéliTim inscrits doivent essayer de prédire quels joueurs de la LNHMD marqueront un but pour chacune des parties. Ils choisissent trois joueurs, et si les trois marquent un but durant la partie, ils gagnent 500 points, soit assez de points pour deux sandwichs de déjeuner, sept cafés, ou dix beignes classiques ou gourmets!

À compter du 28 octobre, les invités qui ont une carte FidéliTim non associée pourront continuer d'utiliser cette carte pour effectuer leurs achats, mais ils devront s'inscrire et associer leur carte en fournissant une adresse électronique pour pouvoir échanger les points qu'ils accumuleront à partir de cette date. Lorsqu'ils se seront inscrits et auront associé leur carte, les points qu'ils auront accumulés avant et après le 28 octobre seront convertis en points qui pourront être échangés contre une large gamme de récompenses, conformément aux modalités du nouveau programme FidéliTim. Pour amener encore plus d'invités à tirer pleinement avantage du programme, Tim Hortons offre de nouvelles promotions qui inciteront les invités à s'inscrire et à associer leur carte de plastique à un compte numérique, comme la promotion d'un café (de n'importe quel format) à 1 $ par jour pendant une semaine.*

Les invités qui ont une carte non associée et n'ont pas assez de points pour réclamer une récompense recevront automatiquement en prime la quantité de points dont ils ont besoin pour atteindre le prochain multiple de 120 (jusqu'à un maximum de 110 points), ce qui leur permettra d'utiliser tous leurs points. Par exemple, un invité qui a 100 points sur sa carte non associée recevra 20 points en prime, ce qui lui permettra d'échanger ses points contre un café infusé, un thé ou un beigne classique lors de son prochain achat. Les invités auront jusqu'au 1er novembre 2021 pour échanger les points qu'ils auront accumulés avant le 28 octobre.

Les invités pourront continuer de numériser leur carte FidéliTim de plastique aux restaurants. Ils n'auront pas besoin d'utiliser un téléphone intelligent pour profiter du programme en tant que membre inscrit. À la demande des invités, de nouvelles cartes FidéliTim de plastique seront disponibles aux restaurants Tim Hortons après le 28 octobre. Ces cartes devront être associées pour que les points qu'elles contiennent puissent être utilisés.

Vous trouverez plus d'informations sur la façon de s'inscrire et d'associer une carte FidéliTim à un compte numérique, de même qu'une foire aux questions, au www.timhortons.ca/fidelitim.

*Taxes en sus. Inclut toutes les torréfactions (excluant les boissons à base d'espresso). Offre valable seulement pour les membres FidéliTim qui s'inscrivent du 21 septembre au 28 octobre 2020. Limite d'un (1) café par jour pendant les sept (7) jours suivant la date d'inscription. L'offre doit être réclamée sur l'appli. Activation requise. Aux restaurants participants au Canada. D'autres modalités et conditions s'appliquent. Visitez l'appli pour obtenir plus de détails.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir plus de renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

