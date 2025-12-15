MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal et le Fonds de solidarité FTQ unissent leurs voix pour rappeler l'importance d'agir collectivement pour offrir aux Québécoises et aux Québécois les plus vulnérables des milieux de vie sains, sécuritaires et abordables. Réunis au campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery, sur la rue Clark, les partenaires ont annoncé le financement de 5 projets d'habitation à Montréal, pour un total de plus de 100 nouveaux logements, tous destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Coordonnés par les OBNL spécialisés en immobilier communautaire Groupe CDH ou Corporation Mainbourg, les projets reçoivent l'appui financier des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de la Ville de Montréal, pour un total de plus de 44 M$. Ces chantiers d'espoir voient le jour grâce à la volonté d'agir des organismes Mission Old Brewery, Maison St-Dominique, L'Artère de l'Est et Ma Chambre.

Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé, Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun, ainsi que M. Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal, ont procédé à cette annonce en compagnie de nombreux partenaires.

Découvrez les projets

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Ces projets offriront plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Montréal. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le temps froid rappelle, encore cette année, que la situation de l'itinérance est préoccupante et qu'elle nécessite une réponse globale. Il est évident qu'une part importante de la solution réside dans le logement. On doit assurer à ces citoyens une sécurité et une dignité qui feront une différence positive dans leur parcours. Je suis ravie d'annoncer que nos efforts conjugués permettent la construction de plus de 100 logements pour ces personnes à Montréal et nous restons pleinement engagés à multiplier les initiatives pour offrir à encore plus de personnes un lieu où reconstruire leur vie dans la dignité. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales à l'itinérance. Ces projets permettront de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des personnes les plus vulnérables de Montréal, notamment celles qui sont en situation ou à risque d'itinérance. En collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, le Fonds de solidarité FTQ et les nombreux partenaires, nous contribuons à bâtir un Canada plus fort pour toutes et tous. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau

« Ces projets démontrent l'importance d'un réseau uni pour offrir non seulement un toit, mais aussi un accompagnement adapté aux besoins des personnes itinérantes ou à risque de le devenir. Ensemble, nous créons des espaces où elles peuvent trouver la stabilité et l'accompagnement dont elles ont besoin pour envisager l'avenir avec espoir. Notre gouvernement réitère son engagement à poursuivre ses efforts pour que chaque Québécois et chaque Québécoise puisse bénéficier d'un toit, d'un soutien et d'un avenir meilleur. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence pour des personnes en situation difficile, à Montréal et à LaSalle-Émard-Verdun. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun

« Notre métropole doit offrir à chacun sécurité et dignité. Grâce à la mobilisation des partenaires, Montréal met en place des solutions pour soutenir les personnes les plus vulnérables. Ensemble, nous bâtissons une ville plus humaine, où personne n'est laissé derrière.

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Depuis notre arrivée, avec l'aide de notre cellule de crise, on a mis en place des mesures rapides et concrètes, tout en travaillant activement à des solutions durables. En collaboration avec nos partenaires, je suis fier d'annoncer la réalisation de cinq projets de logements destinés à soutenir nos Montréalais qui en ont le plus besoin. Cette annonce s'inscrit pleinement dans la vision de notre administration : une approche humaine, respectueuse et pérenne pour lutter contre l'itinérance. »

Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal

« L'urgence d'agir face à l'itinérance est indéniable. Au‑delà des services d'accompagnement, il faut accélérer les mises en chantier pour créer des milieux de vie capables de transformer la trajectoire des personnes vulnérables. C'est l'engagement que mes équipes portent, notamment à travers notre partenariat avec le gouvernement du Québec. L'annonce des cinq projets aujourd'hui illustre concrètement que nous pouvons déployer rapidement des solutions durables. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Investir dans le logement social, c'est investir dans la dignité des personnes, dans la santé et la cohésion de nos quartiers. Chaque nouvelle unité modifie une trajectoire de vie. Nous le voyons au quotidien. Les quatre nouveaux projets du Groupe CDH, signés Ma Chambre, Maison St-Dominique et Mission Old Brewery, donneront un toit à 101 personnes fragilisées et à risque d'itinérance. Le Fonds immobilier de solidarité FTQ nous aide à bâtir cela et à construire l'avenir. »

Murielle Kwendé, directrice générale du Groupe CDH

« La Corporation Mainbourg est fière d'associer son expertise en développement et en gestion immobilière communautaires au projet de L'Artère de l'Est. En combinant nos forces à ses services spécialisés d'accompagnement des jeunes en situation de précarité, nous nous assurons de mettre la bonne expertise à la bonne place. Cela a permis d'assurer le développement rapide d'un projet essentiel pour des personnes vulnérables. C'est le genre de partenariat que nous souhaitons voir se multiplier. »

François Claveau, directeur général de la Corporation Mainbourg

« L'annonce d'aujourd'hui illustre concrètement ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements, les organismes communautaires et les institutions financières unissent leurs forces. Ces deux projets de la Mission Old Brewery représentent nos premiers logements dans le sud-ouest. Ils offriront non seulement un toit, mais aussi un milieu de vie sécuritaire et digne à des personnes dont la trajectoire a été fragilisée pour diverses raisons. Chacun des 31 logements de nos projets de la rue Monk et de la rue de l'Église représente une chance réelle de reprendre pied et de bâtir un avenir plus serein. Nous sommes fiers de contribuer à cette réponse collective et durable à la crise du logement à Montréal. Briser le cycle de l'itinérance passe par la construction de nouveaux logements comme ceux-ci. »

James Hughes, président et chef de la direction à la Mission Old Brewery

« Le projet St-André permettra de sortir 32 personnes de situation de vulnérabilité dès mars 2026, en ajoutant 32 nouvelles chambres à notre parc immobilier de 237 unités. Dans le contexte de la crise de l'itinérance que nous vivons, ce sont 32 parcours de vie qui seront transformés, 32 personnes qui retrouveront dignité et espoir grâce à ce projet. »

Alexandre Corbeil, directeur général de Ma chambre

« C'est grâce à des partenaires comme le Fonds de solidarité FTQ et le gouvernement du Québec que le projet de L'Artère de l'Est a pu voir le jour. C'est une équipe de plus de 30 personnes, majoritairement bénévoles, qui a travaillé sans relâche pour réaliser ce projet qui était attendu par la communauté de l'est de Montréal, comme on a pu le voir par la centaine de personnes présentes lors de son inauguration en novembre dernier. En moins de 2 mois, dans une maison centenaire fraîchement rénovée, nous avons accueilli près de 30 jeunes de 16 à 23 ans, que ce soit pour un hébergement temporaire ou d'urgence. Ces jeunes hébergés à L'Artère de l'Est ont maintenant un lit, des vêtements, des repas et plusieurs collations, et sont soutenus dans leurs démarches vers leur autonomie. »

Valérie Chrétien, directrice de L'Artère de l'Est

« Ce nouveau projet de 38 portes permettra à la Maison St-Dominique d'offrir du logement stable et sécuritaire pour une clientèle qui vit avec des enjeux de santé mentale et qui est à risque d'itinérance. En combinant l'accès à un logement de qualité avec un accompagnement communautaire et psychosocial personnalisé, nous favorisons la stabilité résidentielle et l'inclusion sociale de nos résidentes et résidents. »

Jessica Soto, présidente du conseil d'administration de la Maison St-Dominique

À propos de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec

Dans le cadre du partenariat innovant convenu entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 2 278 nouveaux logements sociaux ou abordables doivent être créés d'ici 2027. Les projets sont majoritairement de nouvelles constructions, auxquelles s'ajoutent, dans une moindre proportion, des acquisitions d'immeubles existants dans le but de les rénover et de pérenniser l'abordabilité des loyers.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

Suivez la SCHL sur X , YouTube , LinkedIn , Facebook et Instagram .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Chiara Wipfli, Attachée de presse de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, Ville de Montréal, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]