YELLOWKNIFE, NT, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée fédérale des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique ainsi que l'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable de l'Habitation des Territoires du Nord-Ouest, ministre responsable de la Condition féminine, et l'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, pour une annonce sur le logement.

Date : Le 13 février 2026



Heure : 14 h 30 HR



Lieu : Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest - Great Hall

4570, 48e Rue

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 3A5

