TORONTO, le 21 mai 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Scarborough-Nord auront maintenant accès à une offre plus stable de logements locatifs.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Shaun Chen, député fédéral de Scarborough-Nord, ont annoncé aujourd'hui un prêt à faible coût de 42 millions de dollars qui a permis de construire un immeuble résidentiel au 23, chemin Thunder Grove, dans Scarborough-Nord.

Ridgeford Place, de la Ridgeford Charitable Foundation, est un immeuble résidentiel de 12 étages qui offre à Scarborough-Nord 186 logements locatifs, près des transports en commun, des écoles et des services, dont les familles ont grandement besoin.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement qui appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable au profit des familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs abordables au moyen de projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Toronto. Ridgeford Place offrira aux familles un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Il est devenu clair, au cours de la dernière année, que rien n'est plus important qu'un logement. Les familles de Scarborough travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où elles peuvent s'épanouir et consacrer plus de temps à leurs êtres chers. La participation du gouvernement du Canada à ce projet témoigne de notre engagement continu envers cette conviction. Nous investissons ensemble dans une génération de nouveaux logements permanents dont nous pouvons tous être fiers. » - Shaun Chen, député fédéral de Scarborough-Nord

« Augmenter l'offre de logements locatifs abordables a été une priorité absolue pour moi en tant que maire, et nous avons établi des objectifs ambitieux pour notre ville dans notre plan de logement. Ce nouveau projet, en partenariat avec le gouvernement fédéral, nous permet de continuer à atteindre ces objectifs et de veiller à ce que tous les résidents de notre ville aient un toit au-dessus de leur tête. En tant que dirigeants d'une ville, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls, et c'est pourquoi ces partenariats avec le gouvernement fédéral sont si importants. Pour sa part, dans le cadre du programme Open Door, la Ville de Toronto verse 6,9 millions de dollars en incitatifs pour veiller à ce que les 186 logements locatifs du 23, Thunder Grove, dans Scarborough-Nord, soient abordables et puissent le demeurer pendant au moins 25 ans. La Ville fournira également du financement sur 25 ans pour accroître l'abordabilité afin que 47 ménages à faible revenu ne consacrent pas plus de 30 % de leur revenu au loyer. Nous fournirons également du financement à 11 locataires afin qu'ils puissent accéder à des services de soutien pour s'assurer qu'ils demeurent bien logés. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'être un excellent partenaire et de nous aider à construire des logements abordables. Des partenariats comme celui-ci, où les gouvernements et le secteur sans but lucratif travaillent ensemble, nous permettent d'offrir des logements abordables avec des services de soutien, qui se sont avérés essentiels à l'amélioration du bien-être et de la réussite de notre ville et de ses résidents. »

‒ John Tory, maire de Toronto



« La Ridgeford Charitable Foundation (Ridgeford Homes) est fière d'annoncer l'ouverture d'un immeuble de logements abordables de 186 unités situé au 23 Thunder Grove, à Scarborough. Ce projet n'a été rendu possible que grâce à l'appui et à la collaboration de la Ville de Toronto et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cet ensemble est un ajout grandement nécessaire au parc de logements locatifs abordables de la région de Toronto. » - Thomas Burns, président, Ridgeford Homes

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 16,6 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 26,4 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015. Parmi les logements, 27 seront accessibles.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les Canadiens de la classe moyenne, qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Pour aider les Canadiens à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans ( 2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, certains propriétaires-bailleurs, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

