Plus de logements étudiants : nouvelle résidence au Collège d'Alma

ALMA, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Alors qu'il est plus important que jamais d'augmenter l'offre de logements étudiants, le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière maximale de plus de six millions de dollars au Collège d'Alma pour la construction d'une résidence de 40 chambres. Le député de Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Eric Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron.

Le bâtiment de la nouvelle résidence, qui sera située au centre-ville d'Alma, comportera trois étages et demi. Les 40 chambres seront réparties en 11 appartements, auxquels seront ajoutés des aires communes et des espaces de travail. Les travaux débuteront en août 2026. La résidence accueillera ses premiers occupants dès la rentrée 2027.

Le Collège d'Alma, la Ville d'Alma, Desjardins et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sont également partenaires financiers du projet.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement contribue à offrir plus de logements aux étudiants qui fréquenteront le Collège d'Alma. Je remercie l'ensemble des partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet. Cet appui financier permettra de soutenir les efforts du Collège pour attirer et retenir les étudiants dans son établissement et ainsi favoriser leur réussite. L'ajout de logements étudiants, notamment en région, demeure une priorité et nous allons poursuivre le travail en ce sens. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Collège d'Alma offre de nombreux programmes prisés par les étudiants de la région et de partout au Québec. L'ajout d'une résidence pour la clientèle étudiante augmentera l'attractivité et facilitera le parcours des étudiants et étudiantes souhaitant fréquenter l'établissement. Ceux et celles qui habiteront la résidence auront accès à un milieu de vie abordable, sécuritaire et situé tout près de leur lieu d'études. Je remercie toutes les personnes qui ont cru à ce projet et qui ont rendu possible l'annonce de cet investissement majeur pour notre circonscription. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La concrétisation du projet de résidence étudiante permet au Collège d'Alma de réaffirmer son rôle d'acteur structurant au sein de sa communauté élargie. Notre cégep contribue non seulement au développement et à la formation de la main-d'œuvre, il est aussi un vecteur de rétention et d'attraction de la jeunesse. Son impact socioéconomique est notable et, en cela, il est une force vive pour le milieu. La crise du logement est encore palpable à Alma et notre initiative contribuera à la résorber, en plus de concourir favorablement à la relance du cœur de notre ville. »

Marie-Ève Gravel, directrice générale du Collège d'Alma

« La Ville d'Alma est fière de contribuer à la réalisation de cette résidence étudiante du Collège, en plein cœur du centre-ville, une illustration concrète de notre vision : faire d'Alma une véritable cité campus. Fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires engagés, ce projet nous permet de poser un geste fort pour attirer, accueillir et retenir les jeunes, tout en donnant un nouvel élan à notre milieu. »

Sylvie Beaumont, mairesse de la Ville d'Alma

« Desjardins est fier de contribuer à un projet qui place la réussite des jeunes au cœur de ses priorités. Cette résidence étudiante répond à un besoin concret de logement, tout en contribuant activement à la vitalité et à l'attractivité de notre territoire. En soutenant cette initiative porteuse, nous réaffirmons notre engagement envers la jeunesse, l'éducation et le développement durable de notre communauté. »

Denis Guay, directeur général par intérim de la Caisse Desjardins d'Alma

« La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est fière d'être partenaire de ce projet structurant, qui contribuera concrètement à l'attractivité de notre territoire et au mieux-être de notre communauté étudiante. Cette résidence répond à des besoins réels et s'inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir la vitalité des milieux de vie dynamiques et accueillants. De plus, ce projet est en accord avec les orientations dont la MRC souhaite se doter en matière d'habitation. »

Louis Ouellet, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est

« La Fondation du Collège d'Alma, bien qu'encore jeune, démontre, avec la concrétisation du projet de résidence étudiante, toute sa pertinence, puisqu'elle a servi activement de levier pour boucler son financement. Elle remplit ainsi pleinement son mandat visant à créer, par ses différentes actions, des conditions optimales pour la réussite des jeunes. Ces conditions incluent le besoin de se loger pour plusieurs d'entre eux et de vivre une expérience étudiante riche dans un milieu d'accueil d'exception. »

Denis Hogue, président de la Fondation du Collège d'Alma

Liens connexes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]