Plus de bébés allaités aujourd'hui qu'il y a 25 ans

Au sujet de l'étude L'étude Grandir au Québec a été mise en place pour répondre aux besoins de connaissances concernant le développement des enfants nés au Québec. Cette 2e édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec est réalisée par l'Institut de la statistique du Québec avec la collaboration de différents partenaires, et est financée par la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil de gestion de l'assurance parentale et l'Institut de la statistique du Québec. La première collecte de données a eu lieu au moment où la majorité des enfants étaient âgés d'environ 5 mois, de mai 2021 à mars 2022. Ces enfants feront l'objet d'un suivi annuel jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient en deuxième année du primaire. Par la suite, les collectes devraient avoir lieu tous les deux ans, ainsi qu'à certains moments clés. En savoir plus sur Grandir au Québec (cohorte 2020-2021) En savoir plus sur la première édition de l'étude (cohorte 1997-1998)