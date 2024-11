VANCOUVER, BC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral verse plus 574 millions de dollars pour contribuer à la construction de 953 logements locatifs à Vancouver.

L'annonce a été faite par l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député fédéral de Vancouver-Sud.

L'annonce a eu lieu au 277, 42e Avenue, un site où 110 millions de dollars ont été investis pour la construction de 211 appartements par Marcon Developments Ltd. L'ensemble est idéalement situé dans le centre municipal d'Oakridge, à proximité de Columbia Park et à distance de marche de la station de la Canada Line Oakridge - 41e Avenue. Cet immeuble, connu sous le nom de 277 West 42nd, est la deuxième phase d'un projet de construction de logements locatifs. Il comprendra des studios, des appartements d'une et de deux chambres, ainsi qu'un espace commun extérieur avec des barbecues et une aire de jeux pour enfants. Il est également conçu comme un espace de travail partagé doté de salles de réunion et d'une grande salle de conférence, et se trouve à distance de marche de la station de la 41e Avenue sur la Canada Line du Skytrain.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Programme de prêts pour la construction d'appartements est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour les gens de la classe moyenne au Canada. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui à Vancouver et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« À mesure que la population de Vancouver continue de croître, le besoin de logements devient de plus en plus criant. Les logements construits expressément pour la location sont un élément essentiel de la solution. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, notre gouvernement aide des villes comme Vancouver à accroître leur offre de nouveaux ensembles locatifs. Une fois achevés, ces quatre immeubles offriront des logements dont on a grandement besoin pour les familles et les particuliers, des logements situés près des centres d'emploi, des services et des commodités dans la collectivité. » - Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député fédéral de Vancouver-Sud

« Le logement est un défi régional qui nécessite un soutien coordonné de la part de tous les niveaux de gouvernement. La Ville est reconnaissante de l'investissement fédéral de 574 millions de dollars annoncé aujourd'hui - une étape importante pour répondre aux besoins urgents en matière de logement. Nous faisons également notre part en soutenant des projets tels que le 277, 42e Avenue, où l'annonce d'aujourd'hui a été faite et où nous avons renoncé à 2,5 millions de dollars de taxes sur les coûts de développement pour permettre la construction de 211 nouveaux logements locatifs. Cette collaboration nous rapproche d'un Vancouver inclusif et accessible, où chacun a un endroit qu'il peut appeler son chez-soi. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Marcon s'engage à fournir des solutions de logement efficaces qui répondent aux divers besoins des habitants de notre ville. Des programmes tels que le PPCA nous permettent de contribuer davantage à relever les défis en matière de logement de Vancouver et de continuer à bâtir des communautés inclusives et dynamiques. » - Andrew Joblin, vice-président du développement, Marcon Developments Ltd.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,65 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 53 000 logements locatifs. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités. Les demandes au titre de la version améliorée du programme seront acceptées à compter du 22 novembre.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de

l'ensemble

résidentiel Programme Région/ville Financement Unités W42 PPCA 277, 42e Ave PPCA - prêt de 110,7 M$ Ville de Vancouver - 2,5 M$ Marcon - 4,9 M$ 211 Harwood North PPCA 1099, Harwood

Street PPCA - prêt de 185,4 M$ Ville de Vancouver - 3,9 M$ Bosa Properties - 24,4 M$ sous

forme de contribution financière /

investissement foncier 275 Harwood South PPCA 1066, Harwood

Street PPCA - prêt de 184 M$ Ville de Vancouver - 3,9 M$ Bosa Properties - 21 M$ sous

forme de contribution financière /

investissement foncier 274 Drake and Richards PPCA 1317, Richards

Street PPCA - prêt de 94 M$ MCYH Multi Generational

Housing - 34,8 M$ sous forme de

contribution financière /

investissement foncier 193 Total PPCA - 574,1 M$ 953

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]