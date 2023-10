MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la majorité (78 %) des petits détaillants disent perdre des clients et des revenus aux mains des grandes entreprises. Ce chiffre démontre que les consommateurs devraient revoir leur vision de l'achat local.

Préparé en collaboration avec la Banque Scotia, le rapport Petite entreprise, grandes retombées - La contribution des petits détaillants à l'économie locale révèle que plus de 92 % des Canadiens adorent avoir des petits commerces indépendants dans leur collectivité, mais que seulement 13 % y font la plupart de leurs achats. En effet, la plupart des gens (87 %) indiquent faire leurs achats en majeure partie chez les grands détaillants, en magasin ou en ligne.

« Même s'ils reconnaissent la contribution des petites entreprises à leur communauté et l'importance de l'achat local, la majorité des consommateurs ne les encouragent pas de façon régulière. Beaucoup croient à tort que les petits commerces et les multinationales contribuent de la même façon à l'économie locale. En réalité, un achat effectué chez un petit détaillant permet de garder six fois plus d'argent dans l'économie locale que celui effectué chez une multinationale. De plus, les PME sont souvent plus concurrentielles qu'on le pense », affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

La majorité (97 %) des petits détaillants contribuent à leur collectivité ou leur province d'au moins une façon, notamment en soutenant des organisations caritatives (74 %), en commanditant des équipes ou des événements locaux (56 %) et en offrant des possibilités d'emploi aux jeunes (55 %).

Le Concours #JechoisisPME - Un gros MERCI! est bien entamé!

Pour encourager les Canadiens à acheter local, la FCEI a organisé de nouveau cette année le Concours #JechoisisPME - Un gros MERCI!, qui nous rappelle le rôle vital de l'achat local. Le concours va bon train et se termine le 30 octobre.

Les adeptes de l'achat local peuvent participer au tirage chaque semaine en envoyant un message de remerciement à leurs PME préférées à JeChoisisPME.ca. Les noms des gagnants -- un participant et l'entreprise qu'il a remerciée -- seront annoncés chaque semaine. Les entreprises gagnantes remporteront un prix de 2 500 $ en argent offert par Interac Corp., une adhésion d'un an à la FCEI et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! ». Les adaptes de l'achat local courent également la chance de gagner 1 000 $ en argent pour magasiner dans leurs PME préférées, en plus d'une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » remplie de produits locaux de chaque province et territoire.

« Même un petit changement dans nos habitudes de consommation peut avoir un impact positif sur l'économie locale. Les petites entreprises sont la force motrice de nos collectivités. Elles embauchent et forment la prochaine génération de leaders, offrent des produits uniques et des services personnalisés et renforcent le sentiment d'appartenance communautaire. Nous vous invitons à prioriser l'achat local tout au long de l'année, et pas seulement pendant la Semaine de la PME », souligne Alchad Alegbeh, analyste de la recherche à la FCEI.

Pour en savoir plus sur le Concours #JeChoisisPME -- Un gros MERCI! et les façons d'appuyer les PME, visitez JeChoisisPME.ca . Les propriétaires de PME peuvent télécharger la nouvelle trousse numérique de la FCEI, y compris une affiche à imprimer et des images à personnaliser pour promouvoir l'achat local ici .

À propos du Concours #JechoisisPME − Un gros MERCI!

La FCEI a créé le concours #JechoisisPME − Un gros MERCI! pour encourager les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en envoyant des messages de remerciement à leurs PME préférées. Chaque semaine, du 2 au 30 octobre, un participant remportera 1 000 $ en argent et une boîte-cadeau « Un gros MERCI! » contenant des produits locaux de chaque province et territoire. L'entreprise gagnante remerciée par le participant remportera un prix de 2 500 $ en argent, offert par Interac Corp, une adhésion d'un an à la FCEI ainsi qu'une boîte-cadeau « Un gros MERCI! ». Le concours est parrainé par la Banque Scotia et Interac Corp.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com .

À propos d'Interac

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Visitez interac.ca .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected], [email protected]