Plus de 9,7 M$ pour soutenir les régions dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 9 750 000 $ au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) pour mobiliser les régions dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, ainsi que son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Ultimement, ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs régionaux impliqués dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques, à prévenir et à limiter leur introduction et leur propagation, à encourager l'émergence de projets en fonction des réalités et des priorités locales, de même qu'à améliorer la surveillance et la détection de nouvelles espèces. Ce projet permettra également d'acquérir des connaissances sur la présence et la répartition des espèces exotiques envahissantes floristiques à travers le Québec, contribuant ainsi à élaborer un portrait plus précis de la situation et facilitant des interventions ciblées et efficaces.

Citations :

« Ce partenariat permettra au Québec de renforcer la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et de protéger la richesse de notre nature au Québec. Ces espèces représentent une menace pour l'équilibre de nos écosystèmes. La collaboration avec les acteurs du milieu est donc essentielle afin d'agir en concertation et avec force sur l'ensemble de notre territoire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je tiens à féliciter le RNCREQ et les conseils régionaux de l'environnement pour leur engagement continu en faveur de la préservation de la biodiversité québécoise. Ils jouent un rôle de premier plan dans la concertation régionale face aux enjeux environnementaux. Grâce à cette aide financière, nous avons les moyens d'agir concrètement pour préserver des milieux naturels pour les citoyennes et citoyens, ainsi que pour les générations futures. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

« Grâce à ce financement, le Québec pourra uniformiser les actions pour prévenir l'introduction ou la propagation d'espèces exotiques envahissantes floristiques et lutter efficacement et durablement contre les nombreuses espèces actuellement présentes dans nos régions. Si plusieurs initiatives locales ont vu le jour grâce à l'engagement des associations de riverains, des organismes environnementaux, des MRC et des municipalités, il était essentiel d'aller plus loin. Ce financement permettra une approche coordonnée à l'échelle régionale pour identifier les espèces prioritaires et les moyens d'action communs en matière de prévention, de détection et de contrôle. » - Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec

Faits saillants :

Coordonnés par le RNCREQ, les 17 conseils régionaux de l'environnement (CRE) du Québec seront chargés d'identifier leurs priorités régionales en matière de prévention, de détection et de contrôle des espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques et d'élaborer un plan d'action concerté.

Les EEE floristiques sont des plantes qui ont été introduites, volontairement ou accidentellement, dans des milieux où elles ne sont pas naturellement présentes, et dont l'établissement et la propagation peuvent constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société.

Le projet « Soutien aux régions dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes floristiques 2025-2028 » s'inscrit dans le cadre de la mesure « soutenir les partenaires locaux et régionaux dans leurs efforts de prévention et de détection des espèces exotiques envahissantes » prévue au Plan nature 2030.

L'aide financière est octroyée au cours des exercices financiers 2024-2025 à 2027-2028.

Doté d'un budget record de 922 millions de dollars, le Plan nature 2030 vise à protéger la nature et la biodiversité du Québec.

Liens connexes :

Source : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs