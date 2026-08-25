Plus de 84 000 élèves auront accès à un dîner scolaire grâce à La Cantine dans les écoles

À l'approche des élections provinciales, La Cantine pour tous appelle à poursuivre les investissements en alimentation scolaire.

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027 et à l'aube de son 10e anniversaire, La Cantine pour tous franchit une nouvelle étape dans le déploiement de La Cantine dans les écoles. L'augmentation du financement publique pour l'alimentation scolaire démontre que les différents paliers du gouvernement sont conscients que de nombreux enfants ne mangent pas, ou trop mal dans les écoles primaires. L'accès à un dîner sain à l'école demeure encore très inégal d'une école à l'autre au Québec. Cette année, 263 écoles primaires, réparties dans 14 régions du Québec, offriront le programme à leurs élèves, permettant à 84 197 enfants d'avoir accès à un dîner scolaire.

Cette croissance, qui représente près de 29 000 élèves supplémentaires par rapport à l'an dernier, a été rendue possible grâce au financement supplémentaire de 9,3 millions de dollars sur deux ans annoncé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire. La Cantine dans les écoles permet aux élèves d'avoir accès à des repas préparés par un réseau d'organismes d'économie sociale locaux, selon un modèle où les parents paient ce qu'ils peuvent.

Cette rentrée confirme qu'une solution québécoise existe et qu'elle peut être déployée à grande échelle. Alors que près de 200 écoles sont toujours sur la liste d'attente, la question de l'alimentation scolaire demeure toutefois un enjeu majeur pour l'avenir.

Elle est également largement reconnue par la population. Selon un récent sondage SOM réalisé auprès de 1 060 Québécois•es, 88 % estiment qu'il est important que le gouvernement s'assure que tous les enfants aient accès à un dîner scolaire sain à l'école primaire. Près des trois quarts de la population (72 %) considèrent également que l'accès à des repas sains à l'école devrait être une priorité importante lors des prochaines élections provinciales, tandis que 85 % se disent favorables à un programme permettant aux parents de payer les repas scolaires selon leurs moyens.

« Cette rentrée démontre que nous disposons déjà d'une solution concrète et que le Québec peut la déployer. Le financement du gouvernement a permis à des dizaines de milliers d'élèves supplémentaires d'avoir accès à notre programme cette année. Il faut maintenant poursuivre cet élan afin que chaque enfant puisse avoir accès à un dîner scolaire sain, peu importe son école ou sa région », affirme Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Une croissance qui démontre que le modèle fonctionne

La Cantine dans les écoles poursuit son développement partout au Québec :

263 écoles prévues, dont 250 déjà confirmées au 24 août 2026, soit 88 de plus qu'en 2025-2026*;

84 197 élèves rejoints, une augmentation de 28 850 élèves;

53 traiteurs locaux, membres participants au collectif La Cantine pour tous, soit 12 de plus que l'an dernier;

14 régions sur 17 désormais desservies;

plus de 1,2 million de repas servis au cours de l'année scolaire 2025-2026.

« Depuis près de dix ans, nous développons une expertise et un modèle ancrés dans les communautés. Cette rentrée nous permet de démontrer qu'avec les investissements nécessaires, il est possible de faire grandir rapidement une solution qui répond aux besoins des écoles, des parents et des enfants partout au Québec », souligne Thibaud Liné.

La prochaine étape : faire de l'alimentation scolaire une priorité

À quelques semaines des élections provinciales, le Chantier de l'économie sociale se joint à La Cantine pour tous pour appeler tous les partis qui aspirent à former le prochain gouvernement à poursuivre les investissements en alimentation scolaire et à élargir progressivement l'accès au programme sur l'ensemble du territoire québécois.

Les résultats obtenus ces dernières années démontrent qu'il est possible de déployer un programme de repas scolaires accessible à grande échelle en s'appuyant sur l'expertise des entreprises collectives déjà présentes dans les communautés. La croissance de cette année en constitue une nouvelle démonstration : lorsque les ressources sont au rendez-vous, le réseau peut répondre présent.

« Les Québécois•es nous envoient un signal clair : ils souhaitent que le gouvernement s'implique davantage dans l'alimentation scolaire. Avec 88 % de la population qui considère important que tous les enfants aient accès à un dîner sain à l'école et 72 % qui en font une priorité électorale, le prochain gouvernement a l'occasion de bâtir sur ce qui fonctionne déjà », poursuit Thibaud Liné.

« Les résultats de cette rentrée démontrent que le Québec dispose déjà de l'expertise et d'infrastructures nécessaires pour déployer progressivement un programme alimentaire universel dans les écoles. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans les communautés, connaissent les réalités du terrain et livrent des résultats concrets. Le prochain gouvernement à l'occasion de s'appuyer sur cette force collective pour faire de l'alimentation scolaire une véritable priorité nationale et offrir à chaque enfant les mêmes chances de réussir, partout au Québec, » ajoute Béatrice Alain, directrice générale, Chantier de l'économie sociale.

Alors que La Cantine pour tous amorce les célébrations de son 10e anniversaire, cette rentrée record témoigne du chemin parcouru. Elle rappelle surtout que le Québec possède aujourd'hui une solution, un réseau et l'expertise nécessaires pour aller plus loin. Unir nos forces pour rendre l'alimentation accessible à tous demeure plus que jamais d'actualité.

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous existe parce que se nourrir ne devrait jamais être un privilège. Nous croyons qu'une alimentation responsable, saine et accessible doit être possible pour tout le monde, partout au Québec. La Cantine pour tous rassemble, au sein d'un collectif d'économie sociale et solidaire, des OBNL qui offrent des solutions alimentaires. Ensemble, nous offrons des repas abordables. Nous déployons des programmes dans les écoles primaires et à domicile, adaptés aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité.

*L'intégration de 13 écoles supplémentaires était en cours de finalisation au 24 août 2026.

Annexe

Nouveaux membres participants au programme La Cantine dans les écoles pour la rentrée 2026-2027**

Traiteur Région Cafétéria COOP Douville Montérégie Coopérative de solidarité alimentaire des Sources Estrie Frigos Pleins Chaudière-Appalaches Havre Nourricier Estrie L'Annexe à Roland Lanaudière L'Œuvre de la soupe Mauricie La Cafetière des Cantons Estrie La Marmite Fumante Saguenay-Lac-Saint-Jean Les Cocagnes Estrie Moisson Rimouski-Neigette Bas-Saint-Laurent Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay-Lac-Saint-Jean

**Confirmés au 24 août 2026

SOURCE La Cantine pour tous

Renseignements et demande d'entrevues : Chloé Plénet, directrice des communications, La Cantine pour tous, 514 677-7451, [email protected]