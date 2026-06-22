Des repas abordables livrés à domicile : la Cantine à domicile s'implante en Chaudière-Appalaches

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - La Cantine pour tous annonce l'expansion de son programme La Cantine à domicile dans la région de Chaudière-Appalaches. Grâce à la participation du Club Parentaide Beauce-Centre, plus de 8 000 foyers pourront désormais avoir accès à des repas congelés abordables livrés à domicile.

Déployé depuis plus de six ans, le programme La Cantine à domicile permet de commander facilement des repas préparés par des organismes d'économie sociale certifiés, en ligne ou par téléphone. Pensé d'abord pour soutenir les personnes aînées, il contribue à maintenir leur autonomie et à faciliter le maintien à domicile, tout en étant accessible à toute personne souhaitant simplifier l'organisation de ses repas.

« Nous sommes très heureux d'offrir ce service dans la région de Chaudière-Appalaches. Les besoins liés au vieillissement de la population et au maintien à domicile sont bien réels, et nous croyons que l'accès à des repas abordables et de qualité fait partie des solutions concrètes qui permettent aux gens de demeurer chez eux plus longtemps, dans leur milieu de vie », souligne Benoist de Peyrelongue, président du conseil d'administration de La Cantine pour tous.

Une réponse concrète pour soutenir le maintien à domicile des personnes aînées

L'arrivée du programme en Chaudière-Appalaches s'inscrit dans un contexte où le maintien à domicile des personnes aînées est au cœur des préoccupations du réseau de la santé et des services sociaux.

La Cantine à domicile comprend notamment un volet de tarification sociale destiné aux personnes de 55 ans et plus vivant une situation de vulnérabilité économique. Référées par des intervenant•e•s du réseau de la santé, des services sociaux ou du milieu communautaire, ces personnes peuvent bénéficier de repas à prix réduit afin de favoriser leur sécurité alimentaire et leur maintien à domicile.

Le vieillissement de la population représente l'un des grands défis des prochaines années. Dans ce contexte, l'accès à des repas abordables et nutritifs constitue un levier important pour soutenir l'autonomie, la sécurité alimentaire et le maintien à domicile des personnes les plus vulnérables.1

Un modèle qui a déjà fait ses preuves

Depuis son lancement en 2020, La Cantine à domicile a permis :

plus de 500 000 repas livrés;

près de 5 000 personnes rejointes;

une présence dans plusieurs régions du Québec;

plus de 175 référent•e•s mobilisé•e•s dans le réseau de la santé, des services sociaux et du milieu communautaire.

L'expansion en Chaudière-Appalaches constitue une étape importante dans le développement du programme à l'échelle du Québec.

« Cette arrivée en Chaudière-Appalaches démontre qu'il est possible de répondre à des enjeux sociaux majeurs en s'appuyant sur l'expertise des entreprises d'économie sociale déjà présentes dans les communautés. Ensemble, nous construisons un modèle qui améliore l'accès à l'alimentation tout en renforçant les services de proximité offerts aux personnes aînées », ajoute Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Un partenaire ancré dans sa communauté

Le succès du programme repose sur la force du réseau d'économie sociale et sur l'expertise de partenaires profondément enracinés dans leur milieu.

Le Club Parentaide Beauce-Centre est un organisme communautaire dynamique qui a pour mission de favoriser le développement optimal de la famille en soutenant les parents dans leur rôle et en misant sur le plein potentiel de l'individu. En participant à La Cantine à domicile, l'organisme élargit son impact en contribuant à l'accessibilité alimentaire dans sa communauté.

Les personnes intéressées peuvent dès maintenant commander leur repas en ligne ou par téléphone. Les intervenant•e•s du réseau de la santé, des services sociaux et du milieu communautaire peuvent également référer les personnes admissibles au programme à tarification sociale.

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous existe parce que se nourrir ne devrait jamais être un privilège. Nous croyons qu'une alimentation responsable, saine et accessible doit être possible pour tout le monde, partout au Québec.

La Cantine pour tous rassemble, au sein d'un collectif d'économie sociale et solidaire, des OBNL qui offrent des solutions alimentaires.

Ensemble, nous offrons des repas abordables. Nous déployons des programmes dans les écoles primaires et à domicile, adaptés aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité.

À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. La Cantine pour tous aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

SOURCE La Cantine pour tous

Renseignements et demande d'entrevues : Chloé Plénet, directrice des communications, La Cantine pour tous, 514 677-7451, [email protected]