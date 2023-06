Plus de 82 M$ pour des voies réservées à Lévis

LÉVIS, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent 31 M$ supplémentaires pour l'aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis. Ainsi, ce sont 82,1 M$ que le gouvernement du Québec investira dans ce projet de mesures prioritaires pour le transport collectif sur la Rive-Sud. Pour l'occasion, les ministres Guilbault et Drainville étaient accompagnés du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

L'ajout de voies réservées, l'aménagement d'une piste cyclable utilitaire et l'élargissement des trottoirs permettront d'améliorer les services et les infrastructures offerts aux usagers, en plus d'optimiser les temps de déplacement et les conditions de circulation. Le projet cible deux tronçons précis, soit entre le chemin du Sault et la rue de Mercure, ainsi qu'entre la route du Président-Kennedy et la rue Saint-Omer, où la congestion est la plus importante. Le boulevard Guillaume-Couture constitue l'un des principaux axes de déplacement dans la région puisqu'il sert d'accès au pont de Québec à partir de plusieurs secteurs.

Ce projet fait partie du Réseau express de la Capitale, la vision gouvernementale du transport collectif pour la région métropolitaine de Québec. Cette démarche d'envergure a pour objectif d'offrir un service efficace, rapide et attrayant pour les citoyens.

Les travaux de construction s'amorceront à l'été 2023 et la mise en service complète est prévue en 2027.

« Nous posons des gestes forts pour concrétiser notre vision du transport collectif à l'échelle régionale. L'investissement annoncé aujourd'hui le démontre une fois de plus. Combinées avec l'interconnexion des réseaux à la tête des ponts, les voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture faciliteront l'usage du transport en commun. Notre gouvernement continuera d'investir dans la région afin d'augmenter la fluidité et réduire le temps passé au volant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'aménagement des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture aura une incidence positive directe sur qualité de vie de milliers de Lévisiennes et Lévisiens. C'est également toute la région qui pourra bénéficier du projet puisqu'il offrira un service en transport collectif qui permettra aussi d'améliorer la circulation dans la région. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« Le réaménagement du boulevard Guillaume-Couture est un projet primordial pour notre ville. La mobilité et la sécurité de nos routes sont une priorité, c'est pourquoi la Ville de Lévis et la Société de transport de Lévis investiront 35,7 M$ dans le boulevard Guillaume-Couture. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution financière additionnelle, qui nous permet d'aller de l'avant. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Réalisé par la Société de transport de Lévis, le projet de réaménagement du boulevard Guillaume-Couture s'étend sur plus de 2,9 kilomètres et prévoit les interventions suivantes :

l'élargissement du boulevard afin d'y aménager des voies réservées au transport en commun aux taxis et au covoiturage;



l'aménagement d'une piste cyclable utilitaire et de trottoirs élargis aux abords du boulevard pour favoriser le transport actif.

Le projet de 149,1 M$ est financé en partie par le gouvernement du Canada , en vertu de l'Entente bilatérale intégrée relative au programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le projet bénéficie également d'une contribution d'Hydro-Québec et de la Ville de Lévis.

