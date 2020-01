Plus de 80 villes & municipalités québécoises mobilisées contre le radon

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La quatrième campagne annuelle de sensibilisation sur le radon lancée par l'Association pulmonaire du Québec (APQ), en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et Santé Canada, a déjà rejoint plus de 80 villes et municipalités au Québec. Cette campagne, qui s'étend de la mi-novembre 2019 à la mi-mars 2020, a pour but de sensibiliser la population aux dangers du radon, un gaz nocif pour la santé respiratoire et à l'origine de 16 % des décès par cancer du poumon au Québec.

C'est à La Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion et en présence du maire M. Guy Pilon, que l'Association a procédé au lancement officiel de la campagne, le 18 novembre dernier. Proactive en matière de santé collective, la ville de Vaudreuil-Dorion a montré l'exemple en offrant à ses citoyens la possibilité de se procurer un dosimètre (appareil permettant de mesurer la concentration de radon dans l'air) à très faible coût. D'autres villes telles que Boucherville, Oka, Mont-Saint-Hilaire ou encore Saint-Mathieu-de-Beloeil lui ont rapidement emboîté le pas afin de sensibiliser leurs citoyens et de leur procurer les informations et les outils nécessaires pour réduire leur exposition.

Le radon, qu'est-ce que c'est ?

Le radon est un gaz inodore et incolore qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre et qui se répand à la surface du globe. Nous y sommes donc quotidiennement exposés. Durant l'hiver, ce gaz s'emprisonne dans les maisons lorsque les portes et les fenêtres restent closes.

Il n'est pas trop tard pour rejoindre la campagne

Le radon provoque 16 % des décès par cancer du poumon chaque année. Pour la santé de tous, il est essentiel de réduire sa propagation dans les habitations. Les municipalités intéressées peuvent encore contacter l'APQ afin d'obtenir plus de renseignements au sujet de la campagne, pour se procurer du matériel informatif à peu de frais et peuvent soutenir la campagne avec leurs propres initiatives, activités et médias.

Site de l'Association pulmonaire du Québec : pq.poumon.ca

Maude Riout, Coordonnatrice aux communications, Association pulmonaire du Québec

