Ce financement obtenu dans le cadre de la Stratégie quantique nationale permettra des avancées en télécommunications, en cybersécurité et en biomédecine

VARENNES, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - En tout, huit équipes de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) travaillant dans le domaine de la recherche quantique viennent de recevoir un financement totalisant 8,2 millions de dollars du gouvernement du Canada. Une nouvelle marquante en ce début d'année, alors que les Nations Unies ont déclaré 2025 l'Année internationale des sciences et technologies quantiques.

Les professeurs de l’INRS, récipiendaires de subventions, aux côtés d’Alejandro Adem (président du CRSNG), de Sherry Romanado (secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile), de François Legaré (directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS) et de Luc-Alain Giraldeau (directeur général de l’INRS). Crédit : INRS (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

L'annonce a été faite aujourd'hui au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS, à Varennes, par Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. La députée de Longueuil--Charles-LeMoyne était accompagnée du président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Alejandro Adem.

S'inscrivant dans la Stratégie quantique nationale, les subventions du programme Alliance du CRSNG viennent renforcer et appuyer la recherche quantique au Canada en finançant des partenariats entre les universités et des organisations publiques et privées.

« Ce financement majeur du gouvernement du Canada accordé aux équipes de l'INRS témoigne de la qualité de nos recherches et de nos infrastructures dans le développement des technologies quantiques. Cet investissement renforce notre position de chef de file dans ce domaine stratégique pour le Québec et le Canada et nous permettra de continuer à repousser les frontières de la science et de l'innovation au service de la société », déclare Luc-Alain Giraldeau, directeur général, INRS.

« Une des expertises qui fait la réputation du Centre Énergie Matériaux Télécommunications est l'avenir des systèmes de communication quantique. Les membres de notre corps professoral, dont le professeur Roberto Morandotti, se classent parmi les meilleurs au monde dans ce domaine et ont accès à des installations de haut calibre », ajoute François Légaré, directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS.

Améliorer la cybersécurité et la biomédecine

Le professeur Roberto Morandotti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en photonique intelligente programmable et spécialiste en optique non linéaire à l'INRS, est à la tête du consortium de recherche « Advanced QUAntum applications via complex states in integrated and meta optics (AQUA) » (subvention Consortium en quantique du programme Alliance de 4 998 882 $ sur 5 ans).

Par ses visées très concrètes, le projet AQUA entend assurer le positionnement du Canada comme chef de file dans la création de systèmes d'information ultra sécurisés et d'instruments biomédicaux offrant de meilleurs diagnostics.

Ce projet d'envergure, codirigé avec d'autres professeurs à l'INRS dont Sharif Sadaf, José Azaña, Luca Razzari et Bienvenu Ndagano, réunit les expertises de l'Université McGill, de l'Université de Toronto, de la Swinburne University of Technology et des partenaires industriels CMC Microsystems, COMBS, Enablence, few-cycle Inc., Ki3 Photonics Technologies, OptoElectronic Components, Pasqal, SpectraCann et Xanadu Quantum Technologies.

L'Internet du futur sera quantique

Le professeur Sharif Sadaf, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les nanostructures et dispositifs semi-conducteurs à base d'un composé nitrure du groupe III est responsable du projet « Scalable solid-state semiconductor platform for on-chip quantum communication » (subvention en quantique du programme Alliance de 1 170 000 $ sur 4 ans).

L'équipe qui réunit des collaborateurs de l'Université McGill et de Polytechnique Montréal, ainsi que les partenaires industriels Xanadu, CMC Microsystems, OptoElectronic Components et Numana souhaite développer une plateforme de semiconducteurs d'avant-garde qui permettront de générer et de manipuler les états des photons quantiques. Cela permettra la création de technologies futures pour l'électronique et l'opto-électronique, y compris du matériel informatique, et pour le développement de la communication quantique sur puce de nouvelle génération liée à l'Internet du futur.

Les professeurs Morandotti et José Azaña collaborent sur le projet « High-dimensional photonic systems for quantum information processing » afin de démontrer la faisabilité de l'Internet quantique (subvention en quantique du programme Alliance de 1 275 000 $ sur 4 ans). L'équipe veut développer et commercialiser un processeur photonique quantique évolutif basé sur des états photoniques complexes. Elle souhaite ainsi mettre en œuvre des opérations et des algorithmes de calcul quantique de hautes dimensions et réaliser un banc d'essai de communication quantique sécurisée dans des liaisons à fibre optique.

Les travaux du groupe, qui s'appuient sur une subvention complémentaire du Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA Québec) impliquent aussi les partenaires industriels Ki3 Photonics Technologies et OptoElectronic Components.

« Ces financements contribueront à établir une main-d'œuvre hautement qualifiée et polyvalente qui positionnera l'INRS, le Québec et le Canada au premier rang des leaders mondiaux pour des avancées dans ces domaines des plus stratégiques pour l'avenir. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler sur ces projets porteurs », confie Roberto Morandotti, professeur à l'INRS et titulaire de subventions en recherche quantique

De nouvelles collaborations à l'international et des initiatives prometteuses

Le professeur Morandotti et sa collaboratrice Sara Ducci (Université Paris Cité) avec le projet « Canada-France QUANTUM: Enabling QUantum Information Processing through complex Photon States (EQUIPPS) » (subvention CRSNG-Agence nationale de la recherche (ANR) de France dans le domaine des technologies quantiques, 300 000 $ sur 3 ans).

Le professeur Ndagano et son collaborateur Hugo Defienne (Institut des NanoSciences de Paris à Sorbonne Université) avec le projet « Canada-France QUANTUM: Phase-sensitive Hong-Ou-Mandel Microscopy » (subvention CRSNG-Agence nationale de la recherche (ANR) de France dans le domaine des technologies quantiques, 300 000 $ sur 3 ans).

Le professeur Fabio Boschini avec le projet « Control of Kondo coherent states using selective optical excitation » (subvention Catalyseur en quantique du programme Alliance, 25 000 $ sur 1 an). Le professeur Boschini est également titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en dynamique des matériaux quantiques.

Le professeur Emanuele Orgiu avec le projet « Hybrid Molecule/Quantum Material van der Waals heterostructures » (subvention Catalyseur en quantique du programme Alliance, 25 000 $ sur 1 an).

Le professeur Sadaf, avec le projet « Deterministic and scalable InGaN/GaN quantum emitters at room temperature » (subvention Catalyseur en quantique du programme Alliance, 25 000 $ sur 1 an).

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire consacré exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques par l'entremise de ces quatre centres: Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants et étudiantes, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Personne-ressource : Julie Robert, Service des communications et des affaires publiques, Institut national de la recherche scientifique (INRS), 514 971-4747, [email protected]