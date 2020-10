Plus de 8 000 emplois seront à combler au Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Près de 220 entreprises proposant plus de 8 000 emplois seront présentes au Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue qui sera en ligne au lien : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/ du 7 au 16 octobre 2020.

La reprise graduelle de l'économie se fait sentir notamment dans les secteurs de la santé, de la fabrication, du commerce de détail et des technologies de l'information. Il s'agit d'une occasion à ne pas manquer pour les chercheurs d'emploi ou toute personne qui souhaite réinventer sa carrière en visitant la section réservée à la formation continue.

Cet événement virtuel est organisé avec la collaboration du gouvernement du Québec, par l'Événement Carrières, qui orchestre habituellement le salon de l'emploi L'Événement Carrières au Palais des congrès de Montréal, deux fois par année.

Les chercheurs d'emploi de l'ensemble du Québec, de tous les âges, possédant des formations et des compétences variées, sont tous les bienvenus.

Le salon virtuel est accessible gratuitement par ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

Des rencontres directes entre visiteurs et exposants :

Le salon virtuel, qui se déroulera durant une semaine, comportera deux jours de clavardage les 7 et 8 octobre. Lors de ces deux journées, exposants et visiteurs pourront communiquer par clavardage écrit ou vidéo, afin de faciliter les échanges directs comme lors d'un salon physique. Pendant toute la durée du salon, les visiteurs auront accès aux kiosques des exposants afin de consulter leurs informations et postuler aux offres proposées.

« Cet événement est un exemple de l'innovation dont peuvent faire preuve les Québécoises et les Québécois pour s'adapter à toutes les circonstances. Il s'agit aussi de la démonstration claire et encourageante qu'on peut recommencer à regarder vers l'avant, même si la situation demeure critique. C'est une belle occasion pour que les employeurs en quête de nouveaux talents et les chercheurs d'emploi puissent se rencontrer dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Votre gouvernement est fier de s'associer à des initiatives innovantes comme le Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue, qui contribue, par son action, à la relance d'une économie forte et durable. » souligne Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Une demande de main d'œuvre marquée dans certains secteurs de l'économie :

Le salon virtuel de l'emploi se fait en quelque sorte vitrine de la situation économique actuelle au Québec et des contrastes présents entre les différents secteurs d'activités.

« La pénurie de main d'œuvre que nous connaissions avant la pandémie, est loin d'avoir disparue, mais ne touche pas tous les secteurs de façon égale. » souligne Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières. « Certains secteurs d'activités sont toujours en demande, notamment le secteur de la santé, du manufacturier et le commerce de l'alimentation ».

Le domaine de la santé sera ainsi très présent au salon avec de nombreux établissements du Québec et plus de 4 000 emplois à pourvoir.

La demande de main d'œuvre n'est pas seulement présente à Montréal, « les régions sont aussi en recherche de main d'œuvre qualifiée, comme le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay et la Capitale nationale… pour n'en nommer que quelques-unes. » indique Éric Boutié.

C'est pourquoi un pavillon Régions permettra aux entreprises des différents coins de la belle province d'être présentes au salon afin de faire connaitre leurs activités et leurs offres à pourvoir.

Se former pour répondre au changement

La situation actuelle faisant émerger de nouveaux besoins, tant au niveau des emplois qu'au niveau de la manière de travailler, certains chercheurs d'emploi sont amenés à se perfectionner ou à ré-inventer leur carrière. Pour répondre à cette situation, de nombreux établissements seront présents au salon afin d'offrir leurs programmes de formation continue.

Des organismes pour accompagner les nouveaux arrivants et les chercheurs d'emploi

Des organismes spécialisés seront présents pour répondre aux questions des chercheurs d'emploi et des nouveaux arrivants et leur proposer leur aide. Les personnes pourront être orientées dans leurs démarches professionnelles comme personnelles (installation, vie quotidienne, réseautage, recherche d'emploi, etc.).

Des conférences gratuites aux visiteurs :

Des conférences seront offertes gratuitement aux visiteurs durant le salon virtuel. Celles-ci seront proposées en direct les deux journées de clavardage, et en pré-enregistrées pendant tout le salon.

Informations pratiques

Du 7 octobre 10h au 16 octobre 18h

Clavardage : 7 et 8 octobre - 10h-18h

Evenementcarrieresvirtuel.com

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

SOURCE L'Événement Carrières

Renseignements: et demandes d'entrevues : Simon Falardeau, Cell. : 514 755-5831, [email protected]

Liens connexes

http://www.ecarrieres.com