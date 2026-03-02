/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité/

GASPÉ, QC, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, fera une annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

L'activité se déroulera en présence du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et du président du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et préfet de la MRC d'Avignon, M. Mathieu Lapointe.

Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 12 h, le 2 mars.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 2 mars 2026



Heure : 13 h



Lieu : Gaspé L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Julie Plourde, Attachée de presse et conseillère politique, Bureau du député de Gaspé, 581 887-3476, [email protected]