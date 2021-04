« Plusieurs bactéries pathogènes qui se nichent dans le système respiratoire supérieur, comme Neisseria meningitidis ou Haemophilus influenzae , causent des maladies graves, telles que des méningites ou des septicémies. Mis ensemble, tous ces microbes respiratoires représentent les principales causes de décès dans le monde, en particulier à une époque où on constate de fortes résistances aux antimicrobiens », rapporte le professeur Veyrier, qui dirige le projet.

L'évolution de ces bactéries a permis l'émergence de plusieurs mécanismes nécessaires à leur maintien et à leur multiplication. Elles se sont adaptées à travers une série d'altérations génétiques favorisant des changements bénéfiques à leur survie.

Des modèles d'évolution

L'équipe de recherche s'intéresse particulièrement au nasopharynx, un écosystème situé derrière le nez qui sert de porte d'entrée et de lieu de transit à plusieurs pathogènes. Experte dans le domaine de l'évolution des bactéries, elle se concentre sur les espèces du genre Neisseria. « Ce genre est un bon modèle, car il ne comprend que deux espèces pathogènes, à savoir Neisseria meningitidis et Neisseria gonorrhoeae, qui sont responsables de la méningite à méningocoque et de la gonorrhée », souligne le chercheur.

Ces deux espèces sont fortement apparentées, puisqu'elles sont issues d'un ancêtre commun ne causant pas de maladies. Cet ancêtre buccal se serait progressivement adapté à l'écosystème du nasopharynx, menant à l'émergence de Neisseria meningitidis. Puis, la bactérie se serait adaptée à l'environnement génital, entraînant alors l'émergence de Neisseria gonorrhoeae.

En utilisant, entre autres, le séquençage à haut débit, la bio-informatique et des modèles d'infection, l'équipe du professeur Veyrier pourra déterminer le mécanisme des modifications génétiques et les rôles qu'elles ont joués dans l'adaptation de Neisseria aux différents écosystèmes, ainsi que leur capacité à causer des dommages. « Savoir ce qui a été nécessaire pour que ces bactéries s'adaptent et colonisent différents écosystèmes du corps humain est décisif pour trouver de nouvelles voies thérapeutiques », conclut le professeur Veyrier. L'équipe a d'ailleurs découvert un traitement potentiel contre ces bactéries antibiorésistantes.

À propos du projet

Intitulé Deciphering the stepwise cell envelope evolution that allowed Neisseria nasopharyngeal adaptation and pathogenesis, le projet de recherche s'étendra sur cinq ans. Le financement permettra, entre autres, de recruter quatre étudiants et deux postdoctorants.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Québec et au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel.

