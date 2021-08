Plus de 580 000 $ pour la réfection de la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila

AMOS, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 583 000 $ est octroyée à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Thérèse pour la réfection de la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila.

Ce projet totalisant plus de sept millions de dollars vise à remplacer l'ensemble des briques d'argile et des pierres provenant d'Amos et à restaurer les fenêtres et les mosaïques extérieures. Les feuilles de cuivre au couronnement du dôme seront également remplacées afin d'éviter des infiltrations d'eau.

Cette aide a été accordée dans le cadre du volet « Soutien au rayonnement des régions » du Fonds régions et ruralité (FRR).

« Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets d'envergure comme celui de la réfection de la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila. Ce joyau pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue est un rappel d'un pan de notre histoire. Nous nous devions donc de le préserver et de le mettre en valeur, et c'est pourquoi il était essentiel pour nous de contribuer en ce sens aujourd'hui. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Bâtiment emblématique de l'Abitibi-Témiscamingue, la Cathédrale d'Amos est un incontournable. Son architecture romano-byzantine est la seule en Amérique du Nord, ce qui en fait une attraction recherchée par les touristes. Avec l'aide de notre gouvernement annoncée aujourd'hui, cet immeuble patrimonial et historique sera encore plus majestueux et attrayant pour les visiteurs! »

Pierre Dufour, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse, la Fondation Héritage de la Cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila ainsi que la population d'Amos se sont mobilisées pour participer au succès de la restauration de cet important site emblématique. Je les félicite pour les efforts qu'elles ont déployés pour redonner toutes ses lettres de noblesse à la cathédrale. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« La cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila d'Amos est une véritable carte de visite pour notre région et je suis fier que les sommes nécessaires à sa réfection aient pu être rassemblées afin d'assurer la pérennité de ce monument historique. La cathédrale contribue directement au rayonnement de notre région, de son histoire, et je suis convaincu que tous seront heureux de constater les améliorations prévues pour ce projet. »

Martin Ferron, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue membre du comité régional de sélection de projets du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Nous sommes très enthousiastes à la suite de l'annonce de la contribution financière provenant du Fonds régions et ruralité. Cela confirme l'importance de la Cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila dans le paysage patrimonial régional. Cette aide nous permettra de poursuivre les travaux de réfection en cours qui contribueront à redonner à la Cathédrale toute sa splendeur pour célébrer son 100e anniversaire de construction en 2023.»

Pierre Roch, président d'assemblée de la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse

Faits saillants :

Une aide du ministère de la Culture et des Communications de cinq millions de dollars a déjà été annoncée en mars dernier pour cette initiative.

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Une somme de plus de 218 000 $ a déjà été annoncée pour la réalisation d'un projet en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de ce volet du FRR.

